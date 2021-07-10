Из-за высокой смертности от COVID-19 в Петербурге не успевают кремировать покойников

Ритуальные службы не справляются с большим количеством покойников.

“Причиной этого, как и в конце прошлого года, называют высокую смертность [от COVID-19] – мощность крематория не рассчитана на такие объемы”, – отметили журналисты.

Сотрудник ритуального агентства рассказал изданию, что родственники умерших петербуржцев хотят побыстрее организовать прощание. Из-за дешевизны выбирают кремацию, потому что “места на петербургских кладбищах почти закончились, традиционный способ похорон выходит в копеечку”.

Тела покойников в гробах ожидают своей очереди на кремацию. По подсчетам одного из сотрудников крематория, их не менее 300.

“Только вчера было 600, сегодня наверняка больше. Это и “ковидные”, и “не ковидные”. Под умерших от последствий коронавируса выделили отдельный цех, но уже несколько месяцев, если родственники хотят попрощаться с болевшим, им это разрешают. При этом гроб оставляют закрытым. После церемонии из залов его отправляют в общую очередь. Там жуткая картина: антисанитария, насекомые”, – описал ситуацию бывший сотрудник крематория.

В Петербурге с конца июня фиксируют рекордную смертность заболевших COVID-19. Ежедневно умирают порядка 100 человек, 29 июня оперштаб сообщил о 119 погибших. Смертность в городе выросла на 30% с января по апрель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила “Фонтанка”.

Вице-премьер-министр России Татьяна Голикова 7 июля заявила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге связан с проведением в городе семи матчей Евро 2020. Об этом сообщало агентство ТАСС.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

6 июля 2021 года в России был установлен новый рекорд суточной смертности от COVID-19 – скончалось 737 пациентов с коронавирусной инфекцией.

9 июля Голикова сообщила, что смертность в России в июне выросла на 13,9% по сравнению с июнем пошлого года из-за штамма “Дельта”, написало ТАСС.

По состоянию на 10 июля в России подтвердили 5,6 млн случаев коронавирусной инфекции, 139,1 тыс. человек умерли, об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

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