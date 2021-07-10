Жертвами обвала дома в Майами стали уже 78 человек

Об этом мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава рассказала 9 июля, сообщает CBS Miami.

Спасатели извлекли из-под завалов в пятницу 14 тел, уточнила она. Из найденных 78 погибших опознали 47 тел. Пропавшими без вести остаются 62 человека.

Мэр сказала, что уже вывезено более 13 млн фунтов (почти 6 тыс. тонн) бетона и обломков, к месту обвала постоянно движется караван полицейских авто, поисковых групп и самосвалов, которые вывозят завалы.

Контекст:

12-этажный кондоминиум Champlain Towers South обрушился 24 июня. По информации NBC News, здание построили в 1981 году. Оно находится в прибрежном районе с населением около 6 тыс. человек.

Обрушение дома произошло ночью, когда многие жители спали. По словам спасателей, обрушение было “блинное”, оно не оставляет шансов на выживание.

5 июня уцелевшую часть дома снесли с помощью взрывчатки.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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