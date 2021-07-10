До 120 тыс. грн в день. В Киеве задержали инспекторов налоговой, которые систематически брали взятки

“Во время проведения осмотра места происшествия обнаружили и изъяли еще более 120 тыс. грн – “вознаграждение”, полученное злоумышленниками за один рабочий день”, – заявили правоохранители.

По информации следствия, инспекторы требовали неправомерную выгоду у предпринимателей, обещая не привлекать их к ответственности по результатам налоговых проверок. Оперативникам известно более 30 таких эпизодов.

Инспекторам планируют сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к схеме получения неправомерной выгоды с предпринимателей.

Фото: mvs.gov.ua

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