 

До 120 тыс. грн в день. В Киеве задержали инспекторов налоговой, которые систематически брали взятки

10.07.2021, 0:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Во время проведения осмотра места происшествия обнаружили и изъяли еще более 120 тыс. грн – “вознаграждение”, полученное злоумышленниками за один рабочий день”, – заявили правоохранители.

По информации следствия, инспекторы требовали неправомерную выгоду у предпринимателей, обещая не привлекать их к ответственности по результатам налоговых проверок. Оперативникам известно более 30 таких эпизодов.

Инспекторам планируют сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к схеме получения неправомерной выгоды с предпринимателей.

Фото: mvs.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.09 / Врио иркутского губернатора рассказал об успехах в борьбе с лесными пожарами

31.10 / Макрон ответил мусульманам в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда

30.10 / Марадона выразил надежду на победу над COVID-19 с помощью российской вакцины

08.03 / Мендель: Зеленский уже вошел в учебники истории и еще войдет

25.03 / Американский Fоrbes назвал Google Chrome опасным браузером

14.08 / В мире: Лукашенко сделал выбор в пользу России

24.11 / Почти 65% украинцев считают войну на Донбассе конфликтом между Украиной и Россией – опрос

07.11 / Жена Пашиняна заявила о готовности женского отряда Армении к боям в Карабахе

25.06 / Верховный суд поддержал администрацию в деле об ускоренной депортации иммигрантов

12.02 / В РФ анонсировали появление комплекса защиты Земли от падающих космических тел

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика