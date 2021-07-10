Сайт ВМС Украины снова работает. Он был недоступен более шести часов из-за хакерской атаки

Медиаресурс перестал работать 9 июля во второй половине дня, он был недоступен не менее шести часов.

Анонимный Telegram-канал “Джокер “ДНР” заявлял, что взял сайт ВМСУ “попользоваться на время учений” Sea Breeze. Канал опубликовал якобы персональные данные участников учений. На скриншоте, который он показывал, последняя новость на сайте ВМС ВСУ датирована 9 июля. Там было сообщение от “Джокера”. Сейчас оно удалено.

Позже в Минобороны Украины подтвердили, что ресурс подвергся хакерской атаке. Россия попыталась повторить “казус Defender” с сайтом ВМС Украины, подчеркнули в ведомстве.

Там заявили, что в результате кибератаки были опубликованы “некоторые документы и преимущественно фейковые сообщения”, связанные с учениями Sea Breeze. “Ни один из документов не был получен в результате утечки информации из информационно-телекоммуникационных систем ВСУ”, – подчеркнули в министерстве.

Контекст:

Sea Breeze – ежегодные многонациональные морские учения, включающие морской, наземный и воздушный компоненты. Они проводятся совместно Соединенными Штатами и Украиной в Черноморском регионе с 1997 года. Учения Sea Breeze 2021 начались 28 июня и будут продолжаться до 10 июля.

В этом году в рамках учений в Черном море будет рекордное количество участников. Маневры станут самыми масштабными с 1997 года, говорил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

Учения состоят из четырех фаз: прибытие сил и развертывание пунктов управления, слаживание сил, активная фаза, подведение итогов учений и свертывание сил. Они будут проходить в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, на Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, в дельте реки Дунай.

Учения уже перешли в активную фазу.

Россия призывала НАТО отказаться от учений из-за “агрессивного характера” и “поощрений милитаристских настроений” Украины. Когда учения все же начались, российские военные заявили, что следят за кораблями – участниками Sea Breeze.

В 2020 году, по данным Совета национальной безопасности и обороны, в Украине зафиксировали не менее 1 млн кибератак. Уязвимые веб-серверы государственных органов инфицировались вирусом, который скрыто делает их элементом бот-сети, используемой для DDoS-атак на другие ресурсы. Системы безопасности интернет-провайдеров определяли скомпрометированные веб-серверы как источник атак и начинали блокировать их работу путем автоматического внесения в черные списки.

В 2021 году были зафиксированы и заблокированы DDoS-атаки на веб-сайты Офиса президента Украины, СБУ и другие ресурсы.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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