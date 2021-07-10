Составлена карта озер, находящихся подо льдами Антарктиды

Группа ученых составила карту так называемых активных озер, находящихся подо льдами в Антарктиде. Для этого исследователи использовали информацию, собранную при помощи космического аппарата ICESat-2.

Оказывается, под толщей антарктического льда есть много больших и малых резервуаров чистейшей пресной воды. Однако все эти озера не являются статичными. Там постоянно меняется глубина и уровень талой воды.

Кроме того, иногда озера просто исчезают, так как вода прорывает ледяные барьеры и движется в сторону океана. Совсем недавно произошло именно такое событие, в результате которого озеро «вытекло» как вода из бассейна. Ученые отмечают, что составление карты подледных озер невозможно было бы без использования космических технологий.