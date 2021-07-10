 

В РФ создадут сеть малых атомных электростанций

10.07.2021, 0:36, Новости дня
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Как сообщили в правительстве России, сегодня разрабатываются планы по строительство атомных электростанций малой мощности в различных регионах РФ. По мнению чиновников, они помогут обеспечить электричеством и теплом отдаленные населенные пункты.

Кроме того, малые АЭС помогут заменить тепловые электростанции, работающие на ископаемом топливе и загрязняющие окружающую среду. Правда, в правительстве пока не сообщили, какой мощности энергоблоки планируют устанавливать на новых станциях.

Также стало известно о разработке высокоскоростного поезда, на котором можно будет передвигаться по РФ со скоростью до 400 километров в час. Сегодня не многие локомотивы могут разгоняться быстрее.



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