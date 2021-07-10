Мнение: И теперь я всё думаю – ну и что это было?

Добрый вечер. Я всегда радовался, что мне мои особенности здоровья (не выношу ничего холодного и лучше не спрашивайте, как при этом прожил 20 лет в Сибири, ибо сам не знаю) не создают мне икаких проблем. Но когда-нибудь боялся, что таки создадут, и вот наконец этот день настал. Пришли с самой в цирк, сели за одной тёткой с противной рожей. А если я выгляжу ещё вполне себе по-русски, то моя мама с виду почти чистая еврейка. Так эта скотина всё на нас оборачивалась и косилась так, как будто для неё уже одну присутствие евреев рядом является оскорблением. А я где-то по дроге попал под кондиционер, поэтому нежожиданно чихнул и высморкался, правда, тут же объяснил, что у меня аллергия. Хрен там – её сопляк уже так на меня смотрел, будто тут чумного какого привели! А она обернулась и со злобной рожей прошипела: “Больным надо дома сидеть!” И тут меня зло разобрало – думаю, извините, люди с короной на голове, а не “дохуа чихуа” вас развелось, советчиков непрошенных, указывающих, кому дома сидеть и считающих, что люди с особенностями здоровья вообще из дома выходить нельзя, чтобы чувства здоровых не оскорблять? И я не выдержал, спросил: “А хамам не надо?” А то что-то овердохрена получается тех, кому надо дома сидеть, – старикам, инвалидам, аллергикам и т.д. и т.п., одним только хамам почему-то никогда не надо! Так она чуть не в голос заорала: “Заткнись!!!” Не привыкла поди онажекоролева, что ей перечат-то, небось… Ну, после этого мы, конечно, пересели на фиг от греха подальше, “но осадочек-то остался”, как в анекдоте. И я теперь всё думаю – ну и что это было? Антисемитизм, которого якобы нет в Великой Прекрасной Стране (и если не он, почему она тогда на нас всё смотрела как на врагов народа?)? Воплощение лозунга “Кузбасс – территория добра”? (Что-то такого отношения к людям с проблемами здоровья, как в Сибири, ни разу не видел с той стороны Урала!) Или ковидобесия (при котором сегодня тебя просто за любой чих начинают ненавидеть, а завтра уже небось и убить будут готовы)? Либо просто хамство (но если да, почему она тогда тырилась именно на нас, а не на русских, сидящих рядом?)? Был бы очень рад, если бы мне кто-нибудь помог разрешить эту загадку…

А вообще, страшновато уже становится порядочному психу жить среди нормальных-то. Ибо сегодня эти НОРМАЛЬНЫЕ в драку лезть готовы и сразу орать начинают, а завтра что, вообще убьют, если рядом чихнёшь?0_0

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