Мнение: Переговоры с террористами?

Может, я чего-то не понимаю, но я не понимаю, какие могут быть переговоры с запрещенной в России организацией?

«Талибан» в России признан террористической организацией и запрещен.

Но переговорщик «Талибана» Шахабуддин Делавар сейчас находится в Москве и ведет какие-то переговоры.

При этом президент России Владимир Путин в курсе прибытия делегации «Талибан» в Москву и в курсе переговоров.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков так и сказал: «Путин в курсе (переговоров). Контакты необходимы на фоне того, как развивается, как напряжено развивается ситуация в Афганистане, как развивается ситуация на границе Афганистана и Таджикистана. Эти переговоры необходимы».

Не понимаю, какие могут быть переговоры с террористической организацией?

Фотография отсюда

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