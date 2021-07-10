Мнение: Переговоры с террористами?
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Может, я чего-то не понимаю, но я не понимаю, какие могут быть переговоры с запрещенной в России организацией?
«Талибан» в России признан террористической организацией и запрещен.
Но переговорщик «Талибана» Шахабуддин Делавар сейчас находится в Москве и ведет какие-то переговоры.
При этом президент России Владимир Путин в курсе прибытия делегации «Талибан» в Москву и в курсе переговоров.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков так и сказал: «Путин в курсе (переговоров). Контакты необходимы на фоне того, как развивается, как напряжено развивается ситуация в Афганистане, как развивается ситуация на границе Афганистана и Таджикистана. Эти переговоры необходимы».
Не понимаю, какие могут быть переговоры с террористической организацией?
Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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