 

Восьмилетняя москвичка, успешно сдавшая ЕГЭ, трудоустроилась в “Пятёрочку”

10.07.2021, 8:46, Разное
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Юная жительница столицы Алиса (фамилия девочки не разглашается), которая в возрасте восьми лет сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике, и получила аттестат о полном среднем образовании, устроилась работать в одну из московских “Пятёрочек”.

На должности мерчандайзера Алиса будет получать 25 тысяч рублей в месяц. Представить коллективу новую сотрудницу приехал лично генеральный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман.

Восьмилетняя москвичка, успешно сдавшая ЕГЭ, трудоустроилась в Пятёрочку– Очень рад такому пополнению в нашем дружном коллективе! Как только я узнал об этой уникальной девочке, то немедленно связался с ней и предложил выгодный контракт. Алиса прекрасно поняла мои слова о том, что поступив в столь юном возрасте в вуз, она только потеряет свои лучшие годы жизни. А теперь её ждёт полная финансовая независимость и возможности для бурного карьерного роста. К сожалению, из-за возраста пока что мы не можем посадить её за кассу, но уверен, что за 10 лет в должности мерчандайзера к совершеннолетию она уже получит весь необходимый опыт, – заявил Шехтерман.

По словам же самой Алисы, один из банков, учитывая её стабильное финансовое положение, уже одобрил ей ипотеку на льготных условиях со сроком погашения в 40 лет, так что теперь она наконец-то сможет съехать от родителей, которые “мучили её, заставляя по 16 часов в день учить эти никому не нужные предметы”.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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