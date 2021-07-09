Самостояние

Можно ли остаться собой во времена, когда это «не поощряется».

Данные заметки стали неизбежным продолжением статьи «Неубиваемый класс», опубликованной в «Новой газете» 30.06.2021, посвященной исключительно важной миссии интеллигенции в истории и культуре. Захотелось продолжить эту линию, подкрепив ее неопровержимыми историческими доказательствами.

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Почему опасно обижать учителей

У каждой профессии есть свой святой покровитель. Как известно, у врачей это святой Пантелеимон — целитель и врач. У педагогов их даже трое: учителя обращаются за помощью к архангелу Гавриилу, обучавшему в пустыне Моисея, а также к Кириллу и Мефодию, которые не только составили славянскую азбуку, но и перевели на славянский язык Евангелие и Псалтирь.

Позволю себе высказать некую произвольную догадку, впрочем, подтвержденную историческими фактами. Ангел-хранитель учителей не только оберегает их, что совсем не означает их физическое сбережение на жизненном поприще, но и беспощадно наказывает их обидчиков.

Хотите — называйте это роком, хотите — закономерностью. Но

учителя — хранители знаний. Образно говоря, попытка удалить любое накопленное знание подобна выемке несущей балки из конструкции.

В результате неизбежно происходит обрушение всего здания. Не верите? Даю краткую историческую справку.

Пифагор был не только великим математиком, мистиком и философом. Он был известным древнегреческим учителем, руководителем школы последователей, у него было несколько десятков учеников в городе Кротоне (современный Кротоне, Калабрия). Многие простолюдины Кротона, недовольные тем, что Пифагор призывал их к достойному поведению и требовал учить их детей грамоте и счету, устроили восстание и то ли выгнали, то ли убили своего учителя. И вскоре могущественный город Кротон стал жертвой внутренней смуты, был захвачен сначала Сиракузами, а потом Римом. Не надо обижать учителей!

Сократ, великий учитель в Афинах, был обвинен невежественными простолюдинами в распространении вредных знаний и «оскорблении чувств верующих в идолов». И казнен. В результате еще при жизни горожан, осудивших Сократа, Афины, которые были самым могущественным и процветающим государством в Греции, потеряли влияние и силу, превратились во второстепенный городок, живший воспоминаниями. А не надо было обижать учителей!

Известнейший из философов всех времен Платон был учителем племянника тирана Сиракуз — большого и сильного государства на Сицилии. Тиран не потерпел критики своего правления со стороны Платона и продал его в рабство. Наказаны оказались и правители Сиракуз (их тирания была свергнута), и купивший Платона военачальник (он через три года погиб со всем войском). Правду говорят: не надо обижать учителей!

Нерон, император Рима, был учеником философа Сенеки. Когда Сенека стал упрекать своего выросшего ученика в безнравственном поведении и преступлениях, император велел Сенеке совершить самоубийство. Через несколько лет Нерон был зарезан офицером собственной гвардии. И впрямь, не надо обижать учителей…

Духовного наставника своего митрополита Филиппа (Колычева) Иван Грозный велел задушить Малюте Скуратову. Через 4 года Малюте ядро отрывает голову при штурме крепости, через 13 лет Иван IV в безумном припадке убивает своего сына и единственного здорового законного наследника Ивана. Династия московских Даниловичей пресеклась. Предупреждали ведь: не надо было обижать учителя…

Осенью 1922 года Ленин и Троцкий высылают из советской РФ лучших мыслителей, профессоров, учителей на так называемом философском пароходе. В декабре Ленина разбивает тяжелый инсульт, от которого он не смог оправиться и умер в 1924-м. А в 1925 году Троцкий проигрывает в партийной аппаратной интриге Сталину, затем ссылка, выдворение из страны и гибель от удара ледорубом в далекой Мексике. Опасно, однако, обижать учителей.

Дух дышит, где хочет

В синодальном переводе весь восьмой стих третьей главы Евангелия звучит так: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким рожденным от ДУХА» (Ин 3:8).

До сих пор речь шла о дореволюционной (до октября 1917 года) интеллигенции, чье самостояние зиждилось на прочном фундаменте тысячелетней мировой культуры. Но, как известно, после большевистского переворота все представители этого класса за редким исключением были вырезаны под корень. На смену им должен был прийти новый боевой отряд советской интеллигенции, призванный воплотить великую идею построения коммунизма во всем мире. Рекрутировался этот класс из толщи народных масс. На смену старым профессорам должны были прийти новые. Отсюда создание Института красной профессуры. Институт красной профессуры — специальное высшее учебное заведение ЦК ВКП(б) для подготовки высших идеологических кадров партии и преподавателей общественных наук в вузах. К приемным экзаменам поначалу допускались только лица с высшим образованием. Но с 1922 года слушатели зачислялись исключительно по решению мандатных комиссий райкомов и обкомов партии. Вплоть до 30-х годов практиковалось присвоение профессорского звания после окончания Института красной профессуры. В этом учебном заведении преподавали Н.И. Бухарин, М.Н. Покровский, А.В. Луначарский, Е.М. Ярославский, К.Б. Радек и другие известные теоретики марксизма. С докладами периодически выступали И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий, Л.М. Каганович. Хотя последний не имел даже среднего образования. Многие из перечисленных впоследствии легли под нож, заточенный их собственными руками.

Среди выпускников — известные партийные деятели: Суслов, Щербаков, Вознесенский, Пельше и др.

Поэты: Щипачев, Сурков и другие небесталанные классики советской поэзии. Стихи Суркова, ставшие песней «Бьется в тесной печурке огонь», вошли в сокровищницу отечественной поэзии.

Но вот что примечательно: тот же вуз перед войной окончили (заочно) А.И. Солженицин и А.Г. Померанц — будущие ниспровергатели коммунистической утопии. Как такое могло случиться?

Все просто и непросто. Дух действительно дышит, где хочет. Люди Духа в любых, даже самых неблагоприятных обстоятельствах находят друг друга,

образно говоря, по запаху человеческих феромонов, определяющих сексуальное тяготение противоположных полов друг к другу. Если кого-то смущает биологическая аналогия, поясню: любовь к женщине и любовь к истине вполне сопоставимы, ибо в основе той и другой любви лежат сильнейшие эмоции, овладевающие человеком целиком, осмысляющие его существование.

Что же касается новой советской интеллигенции, то, жадно припадая к источникам знаний, пусть и изрядно замутненным марксистской догматикой, эти рекруты системы (не все, но те из них, кто был рожден от Духа) рано или поздно приплывали на другие берега. (Автобиографический роман В. Набокова «Другие берега», где автор повествует о периоде своей жизни длиной в 40 лет.)

Почему это происходило? Потому что ни на минуту не прекращался кровоток культуры. В биологии кровоток — это циркуляция крови по организму. Роль насоса выполняет сердце — как у животных, так и у людей. Но сердце человека — это еще и средоточие чувств. Недаром мы справедливо утверждаем, что у нас болит сердце или душа (что, впрочем, одно и то же) за близких нам людей. У людей Духа срабатывает интуиция. Даже в том случае, когда они не обладают всей полнотой информации, не располагают знанием исторических фактов. Иначе как объяснить оказавшиеся пророчеством стихи 19-летнего юноши Ивана Елагина, написанные им в 1939-м, когда вся официальная пропаганда славила «добровольное» присоединение прибалтийских государств к СССР?

О, нет ни гнева, ни обиды:

Россия — тень, и сердце — тень,

И все суставы перебиты

У городов и деревень…

Течет исплаканное небо

К чужой стране, к чужим дверям…

То Кремль — гигантская амеба

— Вытягивается к морям!

Рвись, проволока на заставах,

И пограничный столб — вались!

В лесах литовских, в польских травах

Теки, воинственная слизь!

Быть может, выйдя за пределы,

Заполня мир, ты сгинешь в нем,

Ты станешь грязью поределой —

И высохнешь — и мы вздохнем…

Иван Елагин

И еще: люди Духа неизменно тянутся друг к другу, образуя могучие кучки. Кучка — это на первый взгляд так мало людей, капля в море. Но она могучая — в силу того, что культуру всегда развивает творческое меньшинство.

Разительный пример такого единения в самое неподходящее репрессивное время дает история арбузовской студии. В 6-м номере журнала «Знамя» за 2021 год опубликованы письма студийцев.

В этом году исполнилось 80 лет с того февральского дня, когда в клубе в Малом Каретном переулке состоялась премьера спектакля «Город на заре» Государственной московской театральной студии под руководством Алексея Арбузова и Валентина Плучека. Плучек и Арбузов последовательно выращивали из студийцев культурных людей.

Сцена из спектакля «Город на заре». Фото: Христофоров Валерий/Фотохроника ТАСС

В работе над спектаклем принимали участие будущий известный драматург Исидор Шток, Зиновий Гердт, Александр Галич — поэт и драматург, будущий известный поэт и переводчик Леон Тоом и другие знаковые фигуры отечественной культуры. Руководители студии были мейерхольдовцами. Поэтому неудивительно, что они успели встретиться с великим режиссером незадолго до его ареста.

У студии образовался круг друзей — студийцы называли их в шутку опричниками, обыгрывая буквальное слово «опричь» — «кроме». Среди них — будущий философ и культуролог Г.С. Померанц, философ, харьковский педагог, автор и разработчик замечательной идеи «диалог культур» В.С. Библер. Именно от них потянутся ниточки к послевоенной оттепели. Плучек останется до конца верен идеям опального Мейерхольда. Пройдут годы, и Театр на Таганке Ю.П. Любимова не без снования станут называть «разрытой могилой Мейерхольда».

Администратор студии — Савелий Дворин. В годы оттепели он станет директором Дома культуры МГУ, где возникнет студия «Наш дом», из которой вырастет театр Марка Розовского. А среди питомцев студии — Вадим Жук (чьи капустники осветляли жизнь и Ленинграда, и Москвы), Геннадий Хазанов. Достаточно для того, чтобы убедиться в том, что ничто в культуре не проходит бесследно, но, наслаиваясь, только укрепляет ее фундамент, преумножая ее неисчерпаемый запас.

Что добавить к этому? Разве только то, что в интернетную эпоху, когда весь мир стал прозрачным, непосредственные контакты людей культуры упростились, и оборвать их уже никому не удастся.

Евгений Ямбург

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