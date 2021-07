Перезапуск сериала “Секс в большом городе”: первый кадр и фото со съемочной площадки

Сегодня, 9 июля, в Нью-Йорке официально начались съемки продолжения сериала “Секс в большом городе”, который получил название “История продолжается…”. По крайней мере, начались съемки уличных проходок. В объективы местных папарацци попали фрагменты одной из первых сцен, в которой происходит встреча героинь Сары Джессики Паркер и Синтии Никсон – Кэрри Брэдшоу и Миранды Хоббс. Также стриминговый сервис HBO Max опубликовал первый официальный кадр, на котором запечатлены три подруги, включая Шарлотту Йорк в исполнении Кристин Дэвис. Как многие уже знают, Саманты, которую играла Ким Кэтролл, в новом сериале не будет.

Напомним, фотографиями со съемочной площадки Сара Джессика Паркер поделилась в середине июня – тогда она посетила квартиру своей героини и ознакомилась со сценарием.

О том, что “Секс в большом городе” возвращается, стало известно в начале января, когда Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис представили первый тизер продолжения сериала. Он состоит из кадров Нью-Йорка, где и проходит действие, а также записи в стиле Кэрри Брэдшоу – And Just Like That (“История продолжается…”). Известно, что новые серии будут посвящены отношениям Кэрри, Шарлотты и Миранды, но уже как жительниц Манхэттена в возрасте 50 лет. Проект будет состоять из десяти получасовых эпизодов, съемки начнутся весной 2021 года.

Будет интересно посмотреть, где и на каком этапе находятся героини, как на них повлияли изменения в обществе. У Миранды и Шарлотты дети уже подростки, а Кэрри пытается справиться с вызовами времени: зрители узнают, как она будет вести социальные сети, в какое русло направит свою карьеру… А еще это про возрождение Нью-Йорка,

— сказала Сара Джессика Паркер, скрыв подробности сюжета.

Первый официальный кадр

Среди тех, кто еще подтвердил свое участие в съемках, актер Джон Корбетт – его персонаж Эйдан, экс-возлюбленный Кэри, появится в нескольких эпизодах шоу. Также в сценарии появится новый второстепенный персонаж: согласно официальному синопсису, героя зовут Че Диас, он ведет популярный подкаст, постоянным гостем которого станет Кэрри. По описанию персонаж “забавный и не является сторонником какого-либо гендерного выражения”. То есть впервые в истории культового сериала на экране появится небинарный герой, человек, который не чувствует себя ни мужчиной, ни женщиной, и предпочитает, чтоб его называли нейтральным “они”. Ответственную роль квир-комика доверили актрисе Саре Рамирес.