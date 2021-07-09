 

Байден допустил возможность атак на используемые хакерами серверы

09.07.2021, 23:48, Новости дня
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает разумным совершение атак на используемые киберпреступниками серверы, сообщила пресс-служба Белого дома.

В Белом доме сообщили, что перед вылетом в штат Делавэр Байден ответил утвердительно на вопрос о том, имеет ли смысл атаковать серверы в таких случаях, передает ТАСС.

При этом высокопоставленный представитель администрации США отказался уточнить, отдавал ли Байден указания об атаках на используемые хакерами серверы, в том числе в России. «Мы об этом, разумеется, публично говорить не станем – в плане каких-то конкретных действий, которые распорядился или не распорядился предпринять президент. Так что я не буду говорить в деталях об этих операционных вопросах», – сообщил представитель американской администрации высокого ранга.

Ранее в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин указал Байдену на отсутствие обращений по теме кибербезопасности со стороны компетентных ведомств США за последний месяц, несмотря на готовность РФ к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве.

Напомним, как сообщала пресс-служба Белого дома, президенты обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером Владимиром Путиным «прошел хорошо».



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