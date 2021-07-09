США заявили о направлении «множества запросов» РФ по хакерам

Высокопоставленный представитель администрации США выступил с утверждением, что Соединенные Штаты якобы передавали РФ множество конкретных запросов о привлечении к ответственности преступных элементов из числа хакеров.

«Видимо, могу сказать, что мы передавали РФ по официальным каналам множество конкретных запросов о действиях в отношении киберпреступников, а также ясно сигнализировали об ответственности РФ в плане того, чтобы предпринимать действия [против хакеров], в том числе сегодня, опять на уровне двух президентов. На этом остановлюсь», – приводит слова американского чиновника ТАСС.

Ранее в Кремле сообщили, что президент Владимир Путин указал Байдену на отсутствие обращений по теме кибербезопасности со стороны компетентных ведомств США за последний месяц, несмотря на готовность РФ к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве.

В Кремле также подчеркнули, что с учетом серьезности вызовов в сфере кибербезопасности взаимодействие «должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права».

Напомним, как сообщала пресс-служба Белого дома, в пятницу президенты обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером Владимиром Путиным «прошел хорошо».