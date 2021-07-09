 

В Туркменистане стягивают тяжелую технику к границе с Афганистаном. Власти говорят, что талибы захватили город на границе

09.07.2021, 23:44, Новости дня
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Издание располагает фотографиями, но не опубликовало их в интересах безопасности источников. В последние сутки в указанном районе слышали звуки стрельбы и несколько мощных взрывов, доносившихся с афганской территории, рассказал собеседник.

О выстрелах и взрывах говорили и местные жители. В самом Серхетабаде тихо, местные жители не паникуют. Туркменские офицеры эвакуируют семьи подальше от границы с Афганистаном, говорится в сообщении.

Местные власти сообщили TOLOnews о захвате талибами приграничного города Торгунди в афганской провинции Герат возле границы с Туркменистаном. Под контроль талибов перешел город Ислам-Кала рядом с Ираном.

Контекст:

Талибы активизировались в Афганистане после начала вывода войск США. Глава делегации катарского офиса движения “Талибан” Шахабуддин Делавар сказал, что талибы контролируют уже 85% территории Афганистана. По оценке американского Long War Journal, на конец июня талибы контролировали почти треть районов Афганистана. The Washington Post пишет, что по оценкам экспертов, “Талибан” контролирует 140 из 370 районов и имеет влияние еще в 170 районах.

Правительственные войска в некоторых случаях вынуждены отступать под натиском талибов. Так, 3 июля пограничники соседнего Таджикистана пустили более 300 афганских военных, которые отступили после столкновения с боевиками “Талибан”. Тогда обострилась ситуация в афганской провинции Бадахшан, талибы захватили пограничную комендатуру “Овез”.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 5 июля поручил министерству обороны мобилизовать 20 тыс. военных для укрепления афганской границы после обострения ситуации с талибами. 

На сложившийся кризис отреагировал президент России Владимир Путин. Он обещал помощь Таджикистану в связи с обострением ситуации на границе с Афганистаном.

Российские военные также отправились в Узбекистан тренировать гранатометчиков, водителей и наводчиков БТР. Эта страна граничит с Афганистаном.

Представители “Талибана” 8 июля прибыли в Москву на переговоры. Они заверили российских дипломатов, что не намерены нарушать границы центральноазиатских государств. Делавар пообещал, что талибы не будут нападать на города, чтобы предотвратить кровопролитие.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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