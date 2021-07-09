 

Корниенко призвал исключенного из “Слуги народа” нардепа Юрченко сложить мандат

09.07.2021, 23:44, Новости дня
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Об этом он заявил в комментарии “Интерфакс-Украина” 9 июля.

Юрченко накануне попал в ДТП. По информации ТСН и еще одного исключенного из “Слуги народа” нардепа, Гео Лероса, он был в состоянии наркотического опьянения. 

Корниенко сказал, что Юрченко потерял этические основания быть парламентарием. 

“Согласно Конституции, досрочное прекращение полномочий народного депутата возможно после оглашения обвинительного приговора. Но пока его нет, я призываю Юрченко добровольно сложить депутатский мандат. Я предлагал ему это сделать еще в прошлом году после скандала со взяткой, но он не послушал. Поэтому сейчас у него появился еще один повод сделать это”, – добавил глава партии. 

Он подчеркнул, что правоохранителям необходимо как можно быстрее расследовать случившееся, потому что “чем быстрее общество увидит расстановку всех юридических акцентов в этой ситуации, тем лучше”. 

По делу о взятке Юрченко так и не привлекли к ответственности, добавил Корниенко.

Контекст:

Юрченко подозревают в том, что он попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов комитета. Расследование уголовного производства Национальное антикоррупционное бюро вело с августа 2020 года. 

В сентябре 2020 года НАБУ заявило, что собрало достаточное количество доказательств для сообщения нардепу о подозрении. Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко 17 сентября. В этот же день Юрченко вручили подозрение, исключили из фракции “Слуга народа”, а также допросили в НАБУ и САП. Неофициального помощника Юрченко Ивана Фищенко арестовали 15 сентября с возможностью внесения залога в размере 1 млн 550 тыс. грн. 17 сентября он вышел из СИЗО под залог. Фищенко заявил, что взяток не получал и с депутатом не общается.

21 сентября ВАКС арестовал Юрченко до 9 ноября с возможностью выйти под залог в размере 3 млн грн. 23 сентября суд арестовал имущество политика. 25 сентября за Юрченко внесли залог и он вышел из СИЗО. Тогда на нардепа надели электронный браслет, который он носил до начала ноября. 

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает “больше показательных посадок” по коррупционным делам и что Юрченко “обязательно сядет в тюрьму”.

В суде Юрченко отрицал обвинения во взяточничестве, называл себя борцом за справедливость и заявлял о намерении доказывать свою невиновность в Европейском суде по правам человека. 

4 марта 2021 года НАБУ завершило расследование дела о взяточничестве Юрченко.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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