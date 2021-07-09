 

Между Великобританией и ЕС назревает конфликт. Брюссель ждет выплаты €47,5 млрд

09.07.2021, 23:44, Новости дня
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ЕС требует выплаты около €47,5 млрд из-за ряда невыполненных программ в период членства Великобритании в Евросоюзе.

Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил 9 июля, что оценки Великобритании расходятся с подсчетами Брюсселя.

“Мы не признаем указанную сумму”, – сказал он и сообщил, что речь может вестись о выплатах в размере €40–45 млрд после уплаты налогов.

По данным журналистов, €47,5 млрд прописаны в отчете ЕС по бюджету за 2020 год. В правительстве Джонсона считают, что эти показатели не учитывают задолженности ЕС перед Великобританией.

В Европейской комиссии заявили, что в 2021 году Великобритания должна будет перечислить €6,8 млрд из €47,5 млрд. По данным комиссии, часть средств уже поступила.

Контекст:

Великобритания перестала быть членом ЕС с 31 января 2020 года – на основании результатов референдума, состоявшегося в июне 2016 года, на котором 51,9% граждан высказались за выход из Евросоюза. До конца года между Великобританией и ЕС действовал переходный период, страна оставалась в едином рынке и на нее распространялись правила Евросоюза. В ночь на 1 января 2021 года завершился формальный этап выхода Великобритании из Европейского союза.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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