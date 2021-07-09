Волкер о запуске “Северного потока – 2”: Это уже дело решенное

“Ведется много разговоров по этому поводу, но я думаю, что запуск потока – дело уже решенное, начиная с того времени, когда администрация [президента США Джо] Байдена решила не вводить новых санкций против компаний, занимающихся его достройкой”, – заявил он.

Волкер работает в компании BGR Group, лоббирующей интересы “Северного потока – 2”, он говорил, что не участвует в этом лоббизме, и снова подчеркнул, что является противником запуска газопровода.

“Моя позиция по “Северному потоку” всегда была исчерпывающе ясна и публична, я не поддерживал его запуск, пусть сейчас это уже дело решенное”, – подчеркнул Волкер.

По его мнению, сейчас нужно сконцентрироваться на том, что будет делать ЕС и в частности Германия для усиления независимости и суверенитета Украины. Важно также то, как ЕС “будет убеждаться в том, что Россия не станет практиковаться в политическом влиянии на Украину, используя эту новую, весьма мощную возможность влияния”.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году. Путин 4 июня сообщил о завершении работ по прокладке труб первой нитки “Северного потока – 2”.

Стоимость проекта “Северный поток – 2” – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений” введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

18 мая Axios написал, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил.

Сенаторы-республиканцы 20 мая подали в Конгресс США законопроект, который предлагает ввести санкции против всех организаций, участвующих в строительстве газопровода.

21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве “Северного потока – 2”. В РФ это назвали “бегом с препятствиями по карусели”.

Агентство Bloomberg сообщало 25 июня, что США и Германия договариваются, как укрепить энергетическую инфраструктуру Украины и компенсировать транзитные сборы после запуска газопровода “Северный поток – 2”.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что считает “Северный поток – 2” оружием России и в качестве компенсаций за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий.

Он намерен говорить об этом газопроводе во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель 12 июля.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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