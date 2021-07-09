Morgenshtern заявил, что въехал в Украину. В СБУ это не подтвердили и не опровергли

На видео в Stories рэпер вместе со своей девушкой Диларой Зинатуллиной остановился в поле с подсолнухами.

“Медовый месяц продолжается. Мы в Украине”, – сказал Morgenshtern.

В следующей Stories музыкант опубликовал видео езды на автомобиле по трассе в сопровождении внедорожника. Других видеороликов, которые подтверждали бы нахождение артиста в Украине, Morgenshtern в Instagram не публиковал. Видеозаписи Stories опубликовали в YouTube.

ВИДЕОВидео: NEKUS Play / YouTube

Служба безопасности Украины в комментарии “Бабелю” не подтвердила и не опровергла въезд рэпера в Украину.

Контекст:

Morgenshtern 28 апреля был включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ отмечали, что причиной такого решения стали пропаганда наркотиков, насилия и жестокости.

У исполнителя летом этого года были запланированы концерты в Киеве, Харькове и Запорожье. Однако 20 апреля, за два дня до отправки СБУ письма в Минкульт, Morgenshtern заявлял об их отмене. “Особенно после истории с Одессой… Мне страшно банально, я не буду врать. Мне страшно ехать”, – сказал рэпер.

17 июня стало известно, что Валеев подал иск в Окружной админсуд Киева, в котором обжаловал решение Службы безопасности Украины о включении его в список лиц, представляющих угрозу для нацбезопасности Украины. СБУ заявила о готовности отстаивать свою позицию в суде.

Morgenshtern во время выступления в Одессе 4 декабря 2019 года назвал “…баной показухой” объявление траура в Украине после пожара, в результате которого погибло 16 человек, 31 пострадал.

В интервью блогеру Юрию Дудю в 2020 году Morgenshtern называл президента РФ Владимира Путина “красавчиком”. “Путин – красавчик не потому, что он сделал что-то для страны крутое или что суперправит отлично. Просто круто, мощный мужик – и все. Прикинь, ты Путин, тебя знает весь мир. Круто, молодец. Прошел жизнь – какой следующий уровень? Респект. Это не про какие-то политические действия, а просто человек”, – заявлял он.

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