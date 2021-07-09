Мнение: За столы непривитым садиться не сметь!

Ресторан сети "Глобус" нынче тоже работает по новым правилам.

Внутрь зайти можно, купить еду можно. Но за столики непривитым садиться не сметь!

Наблюдаем такую картину.

В самом торговом центре убраны все столы других кафешек и скамьи для покупателей.

Пока еще оставлен стол для покупок.

И вот он полностью заставлен сумками с продуктами, люди укладывают продукты.

На углу стола пожилая женщина поставила свой завтрак, ест стоя. С другой стороны тоже на уголке стола пристроилась девушка с кофе и бутербродом.

Конечно, нечего им сидеть по-человечески за столом в самом ресторане, на расстоянии от других едоков.

Надо вот так в толпе, среди грязных сумок и кучи народа завтракать. Чтобы побольше вирусов нахвататься и дальше передать.

Не маразм ли?

Мне не привыкать есть на ходу, я бы в такой ситуации просто вышла на улицу. Если бы успела. Иногда счет идет на минуты.

Вот той же бабушке еще и дойти с этой едой до улицы надо, а вдруг у нее диабетический приступ случится? И поесть надо срочно, здесь и сейчас.

Или просто руки не слушаются, не донести. Вот и жмется она на свободном пятачке стола для покупок.

А скоро и тут гонять начнут. Наверняка.

Но останутся-таки VIP-места! Индивидуальные кабинки. WC называются.

И вот не надо вопить, что так им и надо, ату непривитых!

Для начала задумайтесь, поставьте себя на место гонимых.

У той же бабушки может и не быть смартфона, она вообще могла быть не в курсе, что уже не пускают за столы, и не прихватила с собой что-нибудь из еды на случай приступа.

Девушка могла еще не успеть вколоть вторую дозу. Или переболела только-только, но врачи ей не назначали тест, потому не числится в статистике, не считается переболевшей. Или сдавала ПЦР, а он был отрицательным, и только потом появились антитела, и в статистику болевших не попала. А антитела никого не волнуют, фиг получишь заветный код.

И вот кому от этого будет лучше? Так вирус не остановишь.

Только вот кто бы думал, прежде чем вводить какие-то строгости…

Пока видим только маразматические потуги.

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