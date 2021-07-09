 

Алиса Аршавина: «Буду через пять минут. Раздевайся»! – Личное мнение

09.07.2021, 23:20, Разное
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Ещё одна бывшая жена футболиста Алиса «майор» Казьмина-Аршавина вдруг заявила, что унизительно спала с мужем после развода.

«Это было унизительно», — прокомментировала соития Алиса, не желающая съезжать из домика мамы Аршавина.


Фото: Соцсети

По словам Казьминой, она сама звала Аршавина, он приезжал на пару часов под покровом ночи, а потом уезжал.

Это случалось, как рассказала в эфире Алиса, неоднократно, хотя лично мне и непонятно, зачем это было нужно Андрею:

«Андрей сказал, что больше уже не придет, но все еще приходил. Об этом никто не знает. Он приходил поздно вечером на два-три часа. Он тогда уже вывез все вещи, здесь не жил. Он сказал, что мы не можем быть вместе, но можем встречаться. Пришел раз, пришел два, пришел три. С холодом. “Буду через пять минут. Раздевайся».
Заходил, видел глаза, становился моим Андреем. Я поняла, что он хотел остаться. Каждый из нас получал свое удовольствие. Он — чисто физическое. И уезжал. Меня рвало на куски, это было унизительно, я сама его звала», — рассказала Аршавина в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

В данный момент Казьмина занимается сразу несколькими делами одновременно:

1) Не хочет съезжать из особняка бывшей свекрови, хотя уже давно есть предписание суда.
2) Ходит и раздаёт интервью Малахову.
3) Борется за жизнь, которая, по словам Алисы, возможно оборвётся через пару недель.

Дел, как сами видите, много.

Я не совсем отчётливо понимаю, зачем Казьмина делится сейчас воспоминаниями о своих соитиях с Чипсоедом. Или — есть такое подозрение! — фантазирует на тему этих соитий во время развода.

Неужели это поможет не выселяться из особняка, в котором эти соития были или могли бы быть?

«Буду через пять минут. Раздевайся» — раз разделась, то теперь имеешь право остаться в домике?

А у вас были отношения во время расставания?

Источник: Лена Миро



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