 

Путин указал Байдену на отсутствие обращений США в сфере кибербезопасности

09.07.2021, 22:54, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом США и Джозефом Байденом сообщил тому, что со стороны Вашингтона не поступало обращений по теме кибербезопасности, хотя Москва готова к такому сотрудничеству.

«В контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершенных с территории России, Владимир Путин отметил, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам», – цитирует пресс-службу Кремля ТАСС.

Российский лидер добавил, что, с учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере взаимодействие двух стран должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, оно должно проводиться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами, «в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права».

Также президенты подчеркнули необходимость предметного и конструктивного сотрудничества в области кибербезопасности и продолжения соответствующих контактов.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщала, что разговор двух президентов длился около часа. Они обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны по всему миру.

Первая встреча президентов РФ и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита РФ и США в Москве также назвали подтверждение формулы, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.



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