 

Штамм «Дельта» стал доминирующим во Франции

09.07.2021, 22:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Штамм «дельта» стал доминирующим во всех регионах Франции, сообщило Национальное агентство общественного здравоохранения страны Sante publique France.

В заявлении говорится, что «по более чем половине случаев заражения подозрение падает на штамм «дельта». «Ситуация в стране ухудшается после 11 недель улучшения эпидемиологических показателей», – приводит текст сообщения ТАСС.

При этом эксперты отмечают, что если показатели по госпиталям снижаются, то число заразившихся коронавирусом во Франции в последние дни продолжает расти.

Sante publique France отмечает, что увеличение числа инфицированных особо заметно в возрастной группе от 15 до 44 лет, где достигает прироста в 53%, при этом в целом затрагивает категорию 14-64-летних. В группе 45-64-летних увеличение показателя составляет 12%.

Напомним, в июне власти Франции досрочно отменили комендантский час, введенный в рамках борьбы с коронавирусом, а также разрешили не носить маски на улице. Кроме того, Франция потребовала не признавать вакцины от коронавируса из РФ и Китая. В Москве требование Парижа назвали гибридом «расизма, имперского гегемонизма и неонацизма».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.03 / Опубликованы характеристики новой беспроводной зарядки OnePlus

26.10 / В Германии оценили предложение Путина о моратории на РСМД в Европе

26.01 / Сенат США утвердил Блинкена на должность госсекретаря

02.06 / Луценко обвинил экс-посла США Йованович в крышевании фонда, отмывающего деньги Януковича

12.05 / Экс-главе Фонда госимущества объявили подозрение из-за приватизации “Мотор Січі”

27.06 / Polskie Radio – на встрече с Дудой Трамп дал понять, что Польша важнее для безопасности Европы, чем Германия

01.07 / Обработано 80% протоколов, за принятие поправок в Конституцию – 77% россиян

28.07 / В Санкт-Петербурге стартовали продажи внедорожников Haval H5

26.02 / Иран назвал удары США по Сирии нарушением международного права

13.07 / Министры стран G7 призвали к полной имплементации долгового моратория

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика