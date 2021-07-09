Штамм «Дельта» стал доминирующим во Франции

Штамм «дельта» стал доминирующим во всех регионах Франции, сообщило Национальное агентство общественного здравоохранения страны Sante publique France.

В заявлении говорится, что «по более чем половине случаев заражения подозрение падает на штамм «дельта». «Ситуация в стране ухудшается после 11 недель улучшения эпидемиологических показателей», – приводит текст сообщения ТАСС.

При этом эксперты отмечают, что если показатели по госпиталям снижаются, то число заразившихся коронавирусом во Франции в последние дни продолжает расти.

Sante publique France отмечает, что увеличение числа инфицированных особо заметно в возрастной группе от 15 до 44 лет, где достигает прироста в 53%, при этом в целом затрагивает категорию 14-64-летних. В группе 45-64-летних увеличение показателя составляет 12%.

Напомним, в июне власти Франции досрочно отменили комендантский час, введенный в рамках борьбы с коронавирусом, а также разрешили не носить маски на улице. Кроме того, Франция потребовала не признавать вакцины от коронавируса из РФ и Китая. В Москве требование Парижа назвали гибридом «расизма, имперского гегемонизма и неонацизма».