 

В США выставили на продажу поместье Марка Твена, где он провел последние годы жизни

09.07.2021, 22:50, Новости дня
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The canary-colored Connecticut estate that was the home of the father of American literature Mark Twain for the last years of his life has come to the market for * 4.2 million. https://t.co/ZPVzFXfCVW

— Mansion Global (@MansionGlobal) July 9, 2021

Дом расположен в Реддинге в штате Коннектикут и является частью его культурного наследия. Особняк называется “Стормфилд” в честь рассказа Твена “Визит капитана Стормфилда в рай”. Писатель построил его в 1908 году и прожил в нем только два года, так как скончался в 1910 году в возрасте 74 лет. 

Продать имение, площадь которого более 11 га, хотят за $4,2 млн. Кроме непосредственно особняка, возведенного в стиле тосканской виллы, с колоннами и террасами, оно включает в себя коттедж смотрителя с двумя спальнями, бассейн с подогревом и живописную территорию.

Фото: mansionglobal.com

В 1923 году в особняке вспыхнул пожар. Однако через два года его отреставрировали. 

Нынешние владельцы дома отмечают, что жить в нем – значит, быть частью общины поклонников писателя. Периодически фанаты Твена просят о возможности посмотреть дом и погулять по саду.

Фото: mansionglobal.com

В 2017 году в США продавали также ферму Марка Твена.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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