Штат посольства США в Москве сократят до 120 человек

С 1 августа посольство расстанется с местными сотрудниками, многие из которых проработали в учреждении много лет. Таким образом, после 1 августа численность штата посольства США в Москве будет составлять одну десятую от того, что было пять лет назад, в 2016 году, подчеркнул Салливан.

В 2016 году в дипмиссии работало 1200 человек, а после 1 августа из них останется лишь 120 человек, пояснил дипломат.

При этом Салливан напомнил, что в настоящее время бизнесом в России занимаются более 1150 американских компаний. В основном это коммерческие организации, которые работают в РФ, потому что “там есть хороший рынок”, заключил посол.

Контекст:

С августа американские дипломаты в России прекратят предоставлять консульские услуги.

В марте – апреле США ввели несколько пакетов санкций против РФ за отравление и преследование российского оппозиционера Алексея Навального и вмешательство в американские выборы. США решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители спецслужб РФ.

Россия в ответ опубликовала список американцев, которым запретили въезд на территорию страны. В их числе – генпрокурор США Меррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рэй. Кроме этого, были высланы 10 сотрудников посольства США в Москве, а Салливану рекомендовали вернуться на родину для консультаций. Послы обеих стран впоследствии вернулись в свои страны.

25 апреля спикер МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия начала формировать список недружественных стран, которым запрещено нанимать граждан РФ для работы в дипломатических представительствах. В него, в частности, были включены США.

Вследствие этого американское посольство в России объявило, что с 12 мая прекращает обработку неиммиграционных виз для недипломатических поездок и продолжит оказывать только экстренные услуги для граждан США и обслуживать “очень ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока действия, а также иммиграционных виз в случаях угрозы жизни или наступления смерти”.

Возвращение послов США и РФ на работу в свои дипломатические миссии анонсировал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом 16 июня. “Когда конкретно – завтра, послезавтра – вопрос чисто технического характера”, – отмечал он.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов вернулся в США 20 июня, Салливан в Россию – 24 июня.

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