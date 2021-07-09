 

Штат посольства США в Москве сократят до 120 человек

09.07.2021, 22:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С 1 августа посольство расстанется с местными сотрудниками, многие из которых проработали в учреждении много лет. Таким образом, после 1 августа численность штата посольства США в Москве будет составлять одну десятую от того, что было пять лет назад, в 2016 году, подчеркнул Салливан.

В 2016 году в дипмиссии работало 1200 человек, а после 1 августа из них останется лишь 120 человек, пояснил дипломат.

При этом Салливан напомнил, что в настоящее время бизнесом в России занимаются более 1150 американских компаний. В основном это коммерческие организации, которые работают в РФ, потому что “там есть хороший рынок”, заключил посол.

Контекст:

С августа американские дипломаты в России прекратят предоставлять консульские услуги.

В марте – апреле США ввели несколько пакетов санкций против РФ за отравление и преследование российского оппозиционера Алексея Навального и вмешательство в американские выборы. США решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители спецслужб РФ.

Россия в ответ опубликовала список американцев, которым запретили въезд на территорию страны. В их числе – генпрокурор США Меррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рэй. Кроме этого, были высланы 10 сотрудников посольства США в Москве, а Салливану рекомендовали вернуться на родину для консультаций. Послы обеих стран впоследствии вернулись в свои страны.

25 апреля спикер МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия начала формировать список недружественных стран, которым запрещено нанимать граждан РФ для работы в дипломатических представительствах. В него, в частности, были включены США.

Вследствие этого американское посольство в России объявило, что с 12 мая прекращает обработку неиммиграционных виз для недипломатических поездок и продолжит оказывать только экстренные услуги для граждан США и обслуживать “очень ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока действия, а также иммиграционных виз  в случаях угрозы жизни или наступления смерти”.

Возвращение послов США и РФ на работу в свои дипломатические миссии анонсировал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом 16 июня. “Когда конкретно – завтра, послезавтра – вопрос чисто технического характера”, – отмечал он.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов вернулся в США 20 июня, Салливан в Россию – 24 июня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.02 / Зюганов отреагировал на вовлечение детей в незаконные акции

31.10 / Bloomberg – Цукерберг предупредил об угрозе беспорядков в США после выборов

04.06 / Ученые разработали водостойкий шелковый клей

18.12 / Эксперт: Пашинян не виноват в истоках поражения Армении в Карабахе

10.02 / Турция решила отправить своего первого космонавта на «Союзе»

26.11 / Euronews – синагогу в Бруклине оштрафовали за тайную свадьбу с участием тысяч гостей

29.06 / Российские военные проверили готовность ПВО в Крыму на фоне учений Sea Breeze

08.02 / Оккупационные “власти” Крыма заявили, что запасы воды в водохранилищах в феврале продолжают снижаться

26.06 / Всероссийское голосование: меры безопасности на участках

27.01 / Платные камеры в СИЗО принесли почти 2,3 млн грн – Минюст Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика