 

Минобороны прокомментировало взлом сайта ВМС Украины

09.07.2021, 22:50, Новости дня
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“9 июля имели место случаи хакерских атак структур государства-агрессора на веб-портал Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины. В результате, были опубликованы некоторые документы и преимущественно фейковые сообщения, связанные с учениями Sea Breeze, которые проходят в бассейне Черного моря. Ни один из документов не был получен в результате утечки информации из информационно-телекоммуникационных систем ВСУ”, – подчеркнули в министерстве.

Сайт ВМС Украины временно не работал из-за использования уязвимостей фреймворка, который использовался для его создания. Также были зафиксированы безуспешные DDoS-атаки на сайт Минобороны Украины, отметили в сообщении.

В министерстве говорят, что киберугрозы устранили, сайт ВМС восстановит работу в блжайшее время.

“Проекты международного военного сотрудничества и помощь Украине от государств-партнеров вызывают неадекватные эмоции у военно-политического руководства РФ. Нынешние международные военные учения Sea Breeze не стали исключением”, – заявили военные.

Сайт ВМС Украины перестал работать днем 9 июля. Анонимный Telegram-канал “Джокер “ДНР” выложил скриншоты сайта и написал, что взял его “попользоваться на время учений” Sea Breeze.  Канал опубликовал персональные данные участников учений.

По состоянию на 22.30 сайт ВМС не работал.

Контекст:

Sea Breeze – ежегодные многонациональные морские учения, включающие морской, наземный и воздушный компоненты. Они проводятся совместно Соединенными Штатами и Украиной в Черноморском регионе с 1997 года. Учения Sea Breeze 2021 начались 28 июня и будут продолжаться до 10 июля.

В этом году в рамках учений в Черном море будет рекордное количество участников. Маневры станут самыми масштабными с 1997 года, говорил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

Учения состоят из четырех фаз: прибытие сил и развертывание пунктов управления, слаживание сил, активная фаза, подведение итогов учений и свертывание сил. Они будут проходить в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, на Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, в дельте реки Дунай.

Учения уже перешли в активную фазу. 

Россия призывала НАТО отказаться от учений из-за “агрессивного характера” и “поощрений милитаристских настроений” Украины. Когда учения все же начались, российские военные заявили, что следят за кораблями – участниками Sea Breeze.

В 2020 году, по данным Совета национальной безопасности и обороны, в Украине зафиксировали не менее 1 млн кибератак. Уязвимые веб-серверы государственных органов инфицировались вирусом, который скрыто делает их элементом бот-сети, используемой для DDoS-атак на другие ресурсы. Системы безопасности интернет-провайдеров определяли скомпрометированные веб-серверы как источник атак и начинали блокировать их работу путем автоматического внесения в черные списки.

В 2021 году были зафиксированы и заблокированы DDoS-атаки на веб-сайты Офиса президента Украины, СБУ и другие ресурсы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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