 

Обновление Windows 10 привело к сбоям в работе принтеров

09.07.2021, 22:50, Новости дня
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Люди, установившие обновение, обнаружили, что соединение с принтером перестало работать. Аналогичная проблема уже возникала весной этого года после обновления Windows 10.

Издание отметило, что компьютеры перестали подключаться к принтерам, в частности, к нескольким моделям принтеров компании Zebra.

Microsoft признала проблему и заявила, что ее можно решить путем отката обновления или переустановкой подключения принтера от имени администратора.

Zebra также признала проблему и сообщила в комментарии The Verge, что Microsoft выпустит в ближайшие несколько дней обновление, которое устранит проблему.

Контекст:

Релиз Windows 10 состоялся 29 июля 2015 года. Согласно данным StatCounter, в январе 2018 года Windows 10 стала самой популярной операционной системой компании, обойдя Windows 7. С тех пор она только наращивала популярность среди пользователей.

Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 10 спустя 10 лет после ее представления – 14 октября 2025 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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