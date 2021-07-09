 

Мнение: «ЗАГАДКА В КАРТИНКЕ «О принудительной вакцинации в сфере услуг в России под страхом увольнения»»

09.07.2021, 22:36, Разное
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Здравствуйте

ПИЛА символизирует принудительную вакцинацию.

ВОЗМОЖНОСТЬ УПАСТЬ С ВЕТКИ символизирует упавший иммунитет после вакцинации.

На левой ветке: сотрудники конкретных предприятий и компаний, попавшие под принудительную вакцинацию.

Номер 1 – Подчиненные

Номер 2 – Начальники

На правой ветке: сотрудники Министерств и ведомств, которые обязали вакцинироваться тех, кто на левой ветке.

Номер 3 – Которые сами не вакцинируются

Номер 4 – Которые зачем-то решили провакцинироваться сами

Есть такое выражение в Русском Языке «Рухнуть с Дуба». Это выражение означает «повести себя неадекватно, вызывая недоумение окружающих; утратить способность здраво рассуждать». https://ru.wiktionary.org/wiki/с_дуба_рухнуть  

С Уважением.

мамонтенок  

P.S. Кстати, там где нашел эту картинку, изначально был задан вопрос: «Кто из этих четверых самый глупый?»

( Из Статьи про типы характера:

https://zen.yandex.ru/media/id/60796d962dd1c37b7ba5a86c/test-kak-vy-schitaete-kto-na-kartinke-samyi-glupyi-60c0b09591642a2921961d18?&utm_campaign=dbr )

P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

Источник: Достало



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