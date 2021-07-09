Гнилые зубы гастарбайтера Ромки – Личное мнение
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Зависла в Инстаграме моей новой любимицы Настюшки Макеевой и обнаружила там, знаете, что?
Фото: Соцсети
Гнилые зубы её мужа-гастарбайтера Ромки!
Вот так вот. Макеева эти вонючие пни самолично продемонстрировала.
Смотри, мол, честной народ, как хорошо я, в отличие от его бывшей, забочусь о мужике! Зубы ему вылечила, гниль выкорчевала.
Смотрю я на это и думаю: ты же со своим гастарбайтером в эполетах спуталась, когда ещё у него эта гниль во рту была.
Любая гниль воняет. Гнилые зубы — не исключение.
Как ты с ним сосалась-то? Там же изо рта разило, наверное!
Да что там сосалась!
Уверена: с человеком с такими зубами во рту рядом стоять — неприятно. У него изо рта — отвратительный запах. Как можно было лечь с таким в постель?!
Я искренне этого не понимаю. Ты сама-то где себя нашла?
В сухом остатке мы имеем двух людей, которые:
а) встретились,
бэ) себя не любят.
Один — настолько, что развёл помойку во рту. Другая — настолько, что готова эту помойку облизывать языком.
Короче, оба жалкие. Так пожелаем им счастья!
Ухаживаете за зубами? И как этот ваш уход за зубами выглядит?
Смогли бы влюбиться в человека, у которого воняет изо рта?
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Источник: Лена Миро
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