 

Гнилые зубы гастарбайтера Ромки – Личное мнение

09.07.2021, 22:26, Разное
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Зависла в Инстаграме моей новой любимицы Настюшки Макеевой и обнаружила там, знаете, что?


Фото: Соцсети

Гнилые зубы её мужа-гастарбайтера Ромки!

Вот так вот. Макеева эти вонючие пни самолично продемонстрировала.

Смотри, мол, честной народ, как хорошо я, в отличие от его бывшей, забочусь о мужике! Зубы ему вылечила, гниль выкорчевала.

Смотрю я на это и думаю: ты же со своим гастарбайтером в эполетах спуталась, когда ещё у него эта гниль во рту была.

Любая гниль воняет. Гнилые зубы — не исключение.

Как ты с ним сосалась-то? Там же изо рта разило, наверное!

Да что там сосалась!

Уверена: с человеком с такими зубами во рту рядом стоять — неприятно. У него изо рта — отвратительный запах. Как можно было лечь с таким в постель?!

Я искренне этого не понимаю. Ты сама-то где себя нашла?

В сухом остатке мы имеем двух людей, которые:

а) встретились,
бэ) себя не любят.

Один — настолько, что развёл помойку во рту. Другая — настолько, что готова эту помойку облизывать языком.

Короче, оба жалкие. Так пожелаем им счастья!

Ухаживаете за зубами? И как этот ваш уход за зубами выглядит?

Смогли бы влюбиться в человека, у которого воняет изо рта?

Источник: Лена Миро



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