В Петербурге полиция ищет прокатившегося с коляской на сегвее мужчину

Петербургская полиция проводит проверку после публикации видеозаписи, на которой мужчина с детской коляской рассекает по городским дорогам на сегвее.

Видео было опубликовано в соцсетях. На кадрах – мужчина на сегвее съезжает с Измайловского моста на зеленый сигнал светофора вместе с автомобилистами, пересекает набережную реки Фонтанки и продолжает движение по Вознесенскому проспекту. Перед собой он держит детскую коляску. Был ли там ребенок – неизвестно, сообщает «Фонтанка».

В полиции уточнили, что ведутся поиски героя ролика. Возбуждено административное дело.

Ранее сообщалось, что петербурженку с ребенком на самокате сбил автомобиль.