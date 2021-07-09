В ОПУ – кадровые ротации: глава аппарата стал заместителем Ермака, Костюк перешел на должность советника президента

Юрия Костюка, который был заместителем главы Офиса президента Андрея Ермака, перевели на должность советника президента, а заместителем главы ОПУ стал Алексей Днепров, который был руководителем аппарата ОПУ последние два года.

Костюк продолжит отвечать за подготовку речей и выступлений президента Украины Владимира Зеленского, уточняется в релизе.

Новым руководителем аппарата ОПУ стала кадровый дипломат Мария Витушок.

Кроме того, новым пресс-секретарем Зеленского назначен Сергей Никифоров. Юлия Мендель, которая ранее занимала эту должность, уволена, но она продолжит работать в команде главы государства, уточняется в релизе ОПУ, опубликованном в Facebook. О ее новой должности не сообщают, но по данным “Бабеля”, Мендель станет внештатным советником Ермака по связям с иностранными СМИ.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/2413502232127963

Принятие кадровых решений обусловили “динамичный ритм работы, привлечение новых специалистов для выполнения задач, связанных с обеспечением деятельности президента Украины, и увеличение функциональных обязанностей работников ОПУ”, уточнил сайт главы государства.

Контекст:

В ОПУ заявили сегодня о завершении трансформации информационного направления в ведомстве.

1 июня в Офисе президента сообщали о трансформации работы подразделений, ответственных за внешнеполитическую работу.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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