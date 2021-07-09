 

МВФ выделит $650 млрд на восстановление мировой экономики от коронакризиса

09.07.2021, 21:56, Новости дня
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Это станет самым большим распределением специальных прав заимствования (СДР) в истории Фонда. Директор МВФ Кристалина Георгиева представит совету управляющих МВФ предложение о новом распределении СДР. Если совет согласится, деньги разделят до конца августа.

Для принятия решения совету управляющих требуется поддержка 85 % от общего числа голосов государств-членов МВФ. 

“Это послужит стимулом для всего мира. Распределение СДР повысит ликвидность и резервы всех государств-членов [МВФ], укрепит доверие и поспособствует усилению стабильности мировой экономики”, – сказано в сообщении фонда.

В 2009 году распределение СДР внесло значительный вклад для восстановления после мирового финансового кризиса, напомнил фонд.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В связи с карантином, введенным для борьбы с распространением вируса, во многих странах были закрыты предприятия, что спровоцировало масштабный экономический кризис. По оценкам МВФ, это самый серьезный кризис со времен Великой депрессии.

В МВФ заявляли, что в 2020 году глобальная экономика из-за пандемии коронавируса уменьшилась на 3,5%.

Мировая экономика восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, быстрее, чем ожидалось, заявил 20 марта заместитель директора МВФ Джеффри Окамото.

Тем не менее, за прошлый год более 5 млн человек в мире стали миллионерами, несмотря на экономический ущерб от пандемии COVID-19. Число миллионеров к концу 2020 года достигло 56,1 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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