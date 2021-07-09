 

Вслед за столицей правила использования самокатов ввел Львов

09.07.2021, 21:56, Новости дня
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Согласно принятым правилам, ездить на персональном электрическом транспорте разрешено только тем, кто достиг 14 лет. Детям от 7 до 14 лет разрешено ездить на тротуарах, пешеходных дорожках и в парках, скверах, только в сопровождении взрослых.

Пользоваться персональным электротранспортом следует в первую очередь на велодорожках, при этом скорость не должна превышать 20 км/ч . При езде по тротуару и пешеходной зоне скорость не может превышать 5 км/ч .

Водителям электротранспорта запрещено:

ездить в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения
двигаться по дорогам для автомобилей и трамвайным путям
двигаться по велосипедным и пешеходным дорожкам с односторонним движением в противоположном направлении
перевозить пассажиров
во время движения держаться за другое транспортное средство
во время движения пользоваться телефонами.

Кроме того, запрещено парковать самокат:

на пешеходных переходах;
на пандусах для маломобильных групп населения;
на остановках общественного транспорта;
на велосипедных и пешеходных дорожках, а также на тротуаре, если его ширина меньше 1,5 м;
перед входом/выходом к жилым и нежилым зданиям, сооружениям;
перед или вблизи аварийных выходов и зон выезда пожарной охраны, скорой помощи и других экстренных служб.

Это решение, которое вносит изменения в Правила благоустройства Львова, является рекомендательным и не предусматривает штрафов за нарушения, отмечает ZAXID.NET. 

Депутат от фракции “Европейская солидарность” Владимир Лесик, который вынес проект изменений на рассмотрение сессии, сослался на административные штрафы, предусмотренные в Правилах благоустройства. Однако в самом решении пункт о штрафах отсутствует.

Глава юридического департамента горсовета Елена Пайонкевич отметила, что в Правилах дорожного движения до сих пор не определен статус водителей самокатов, поэтому решение горсовета она считает преждевременным.

В то же время, как сообщалось на сайте Львовского горсовета 6 июля, создана рабочая группа для создания меморандума между прокатными сервисами электротранспорта и городскими властями. Разработать меморандум планируют в течение месяца.

Такой меморандум в конце июня был заключен между городскими властями и сервисами проката в Киеве. 

Урегулировать движение электросамокатов на городском уровне, пока это не сделано законодательно, планируют и в Одессе, писала в мае “Думская”.

Контекст:

В сентябре 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3023, который урегулировал бы передвижение электросамокатов и другого персонального легкого транспорта, а также предусмотрел административную ответственность за нарушения. Однако ко второму чтению этот закон пока не дошел.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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