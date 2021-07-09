Мнение: Как устроена учёба в вузах США, типичная группа студентов и треть россиян с высшим образованием

1. Американская система высшего образования имеет свои плюсы и минусы. Некоторые минусы мы с вами уже обсуждали: например, это жёсткая индоктринация со стороны BLM/ЛГБТ, травля белых, цисгендерных и мужчин, а также высокая стоимость обучения, вгоняющая студентов в кредиты, которые потом выплачиваются десятками лет.

Что касается плюсов, то это гибкая система контроля за успеваемостью, ранняя профориентация и упор на практику. Вот что рассказывает читатель fly_dream про свой опыт учёбы в США:

https://olegmakarenko.ru/2168106.html?thread=808494378#t808494378

Пишу о том, что лично видел, когда учился по обмену.

— Год в универе стоит денег. Что ты делаешь там за год — это твоё дело.

— Чтобы выучиться на бакалавра (специалиста/магистра и т.д.), нужно закончить несколько определённых курсов.

— Доступ к этим курсам открывается после прохождения нескольких предыдущих курсов, доступ к ним открывается после прохождения начальных курсов, как в какой-нибудь компьютерной RPG — где герои «раскачивают» своё дерево талантов.

— В самом начале, при поступлении в ВУЗ происходит профориентация, когда у каждого студента появляется свой куратор, они обсуждают — что вообще студент хочет от жизни, и определяют, по какой специальности он будет получать степень.

— Студент вместе с куратором выбирает, какие курсы, и в каком объёме он будет учить в текущем семестре. Можно взять 4 курса в неделю, тогда останется время на тусовки. Можно 6 — тогда время будет только на учиться с утра до вечера и спать. При этом взяв 4 курса в неделю, ты закончишь вуз за 6 лет. Взяв 6 курсов — за 4 года. Встречал студентов, которые гнали, ибо сэкономленные за обучение деньги родители обещали добавить в стоимость первой тачки, которую студент получит по завершению ВУЗа. Ситуация, когда на каком-нибудь «базовом курсе аналоговой записи» учатся студенты первогодки и второгодки — это норма, а на продвинутых курсах разброс может быть и четыре года.

— Что значит «пройти курс» — набрать определённый минимум баллов. Баллы начисляются в течение всего семестра, отдельная сумма за все посещения, отдельно за активности, самостоятельные работы, курсачи, сданные тесты, и отдельное кол-во баллов начисляется за экзамен. Если цель просто пройти курс — можно, скажем, в самом начале сдать тучу курсачей, а на экзамен не приходить вовсе. Или наоборот — вначале зажигать на вечеринках, а под конец добрать недостающие баллы на экзамене. При выборе продвинутых курсов, везде есть пометка… ну, к примеру, как у меня было, «Продвинутый курс цифровой записи можно взять, если набрать минимум 135 баллов на базовом курсе цифровой записи, и 145 баллов на курсе критического прослушивания». Набор большого числа баллов приводит к плюшкам в виде стипендии.

Дальше про мои курсы — учился я по всяким связанным со звукорежиссёрскими делами дисциплинам. Учёба происходила примерно так. В универе был с десяток разных очень оборудованных звукозаписывающих студий, и занятия проходили в них с утра, а вечером и ночью — это было время для самостоятельной работы. Так же у каждого студента в универе была на внутренней сети своя почта.

— Перед занятием препод рассылал материалы своей группе, по теме, и до прихода на занятие их нужно было изучить.

— Само занятие — это была концентрированная практика, никакой воды вообще. Препод рассказывал, что если ткнуть в такие и такие кнопки, то получится то-то и это. Сразу же это делал и объяснял зачем. Поняли? Нет? Ещё раз. Теперь поняли? Молодцы. Теперь сами.

— В начале семестра мы разбились на группы с параллельным потоком студентов-продюсеров. Они нашли нам реальные музыкальные группы, а мы эти группы записывали на студиях в универе. Это был семестровый проект — полностью записать и завершить «продакшен» одной песни.

— Сумасшедший день вначале семестра — все студенты собираются в компьютерном классе. Открывается запись «четырёхчасовых слотов» на студиях, и студенты начинают наперегонки их забивать под себя вперёд на семестр. Позже в течение семестра они меняются друг с другом этими слотами : ))

— Отдельно были мастер-классы с ведущими представителями звукозаписывающей индустрии. К примеру, к нам приходил звуковик Силин Дион, и показывал, как он «выравнивает» криво сыгранные ударные. Скилл у него был просто сумасшедший, он манипулировал звуками и эффектами буквально на кончиках пальцев.

— Ну и бонус. После экзаменов в ближайшей деревне арендовался клуб, туда пришли все студенты-звукачи, плюс целая туча представителей звукозаписывающих компаний, киношников, игроделов, все ели пиццу, пили пиво, знакомились, и слушали семестровые проекты каждой группы студентов : ))

Вероятно, знатоки-американоведы немедленно скажут на это, что вузы в США очень разные – и по качеству обучения, и по его организации. Но если говорить о положительном опыте, то нам, конечно, интересно устройство в первую очередь хороших вузов.

2. Читатель taseka, работающий преподавателем в вузе, приводит примерный расклад по результатам учёбы типичной студенческой группы:

https://olegmakarenko.ru/2165468.html?thread=808579292#t808579292

…вот примерная выкладка на моём почти 30-летнем опыте преподавания в университете.

Из средней академической группы за все эти годы (25 человек):

1 почти гений (его трудно обнаружить, но он есть, ладно. Очень умный).

2-3 твёрдых отличника (один этакий весь активист-общественник).

2-3 отличника-лентяя (один очень независимый и интересный).

5-7 твёрдых хорошистов (свою цель знают и твёрдо к ней идут).

7-12 хорошистов (Бог дал знания, но они им не нужны).

10-12 троечников (в этой группе много игроков ПК, спортсменов и один наркоман тайный).

2 двоечника (на удивление, они получат диплом, раздолбаи… но первые откроют свой бизнес).

1 полный дегенерат (но у него большие связи и его не могут отчислить).

Это в процентном соотношении плавает, но пропорции не меняются все эти годы.

Вероятно, если бы у нас работала система профориентации и оценок, подобная американской, то двоечники-бизнесмены, – ценящие время и не желающие зря просиживать штаны на парах, – могли бы внезапно оказаться хорошистами или отличниками. Кстати, Билл Гейтс и Марк Цукерберг бросили учёбу в Гарвардском университете спустя пару лет – как только поняли, что вуз никак не поможет им в бизнесе.

3. К вопросу о том, почему у нас так много жалуются на падение качества абитуры. Вузы валят эту проблему на школы, однако есть и более простое объяснение – в СССР в вузы брали каждого десятого, а сегодня – практически каждого второго молодого человека:

https://rg.ru/2021/06/15/kolichestvo-rossiian-s-vysshim-obrazovaniem-prevysilo-31-procent.html

Если в 1989 году высшее образование имели 11 процентов населения России, то сегодня общее количество граждан, окончивших высшее учебное заведение, составляет более 31 процента.

В разных возрастных группах доля людей, окончивших вуз отличается: каждое новое поколение россиян становится более образованным. К примеру, среди рожденных в период с 1981 по 1985 год высшее образование имеют 37 процентов граждан: 44 процента женщин и 31 процент мужчин, среди москвичей в этой возрастной категории доля людей, окончивших вуз, составляет 57 процентов. <…>

После распада Союза в 1991 году в России было 514 государственных высших учебных заведений, в которых получали образование 2 824 500 студентов. Но спрос на высшее образование был куда большим: в большинстве престижных вузов столицы конкурс на одно место составлял от 20 до 60 человек, в крупнейших региональных вузах конкурс 10-30 человек на место был нормой.

К 2010 году доля людей с высшим образованием в России увеличилась до 23 процентов. В 2010 году в стране работали 653 государственных и 462 частных вуза.

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За последние 30 лет уровень высшего образования в России вырос почти втрое: более 31 процента населения в возрасте от 25 до 65 лет окончили вуз, а среди граждан в возрасте 25-35 лет высшее образование имеют больше 41 процента граждан. Для сравнения, в Италии высшее образование имеют 19,5 процента населения в возрасте 25-65 лет, в возрасте 25-35 лет – 27,8 процента, в Германии 28,5 и 32,5 процента соответственно, во Франции – 22,5 и 46,6 процента в тех же возрастных группах. Сегодня по уровню образования населения Россия входит в число самых образованных стран Европы, несколько выше уровень высшего образования в Великобритании – 36,1 процента в целом по стране и 50,8 процента среди населения в возрасте 25-35 лет, и в Швеции – 33,5 и 47,5 процента соответственно.

Нужно ли нам реально столько студентов, обучение которых зачастую оторвано от практики, и только для половины из которых находятся рабочие места по специальности, большой вопрос. Также нужно сделать скидку и на привычку ныть, из-за которой даже нормальные студенты часто получают у преподавателей клеймо тупых — особенно после распространения ЕГЭ, лишившего дополнительного дохода многих участников приёмных комиссий.