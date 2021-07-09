 

Нацбанк Украины установил тариф на регистрацию коллекторских компаний

09.07.2021, 21:02, Новости дня
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Изменения в закон “О потребительском кредитовании” предусматривают, что для регистрации коллекторской компании нужно добавить документ, подтверждающий оплату за рассмотрение пакета документов, уточнили в НБУ.

Нацбанк вводит регистрацию коллекторских компаний с установлением тарифа, поскольку именно он является регулятором коллекторских компаний. Решение о пересмотре тарифов вступит в силу с 14 июля этого года, предупредил банк.

Контекст:

Нацбанк Украины отвечает за работу коллекторских компаний с 1 июля 2020 года. Президент страны Владимир Зеленский 7 апреля этого года подписал закон об усилении ответственности коллекторов – он запрещает угрожать должникам и шантажировать их.

В соответствии с принятым законом, банки и финансовые учреждения должны будут уведомлять клиентов о привлечении коллекторов при просрочке платежей на этапе подписания договора о предоставлении кредитных средств.

В документе прописан перечень способов этического взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг и ограничения максимальной частоты взаимодействия. В частности, запрещается вводить в заблуждение о размере долга и последствиях неисполнения договора. Должнику не позволяется звонить ночью с 20.00 до 8.00 с неизвестного номера.

В соответствии с законом, с 14 июля 2021 года НБУ будет штрафовать банки за неэтичное поведение по отношению к должникам.

Кроме этого, 12 декабря 2019 года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №2133 “О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности”. Проект закона готовится ко второму чтению.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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