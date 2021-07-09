 

В Минздраве рассказали, сколько трансплантаций органов выполнили в Украине за полгода

09.07.2021, 21:02, Новости дня
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За полгода было выполнено:

93 пересадки почки;
22 пересадки печени;
11 пересадок сердца.

В общем количестве трансплантаций выросла доля пересадок от посмертных доноров – с 29 в прошлом году до 64 в этом. Увеличилось количество мультиорганной изъятий до 23, отметили в министерстве.

“Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы операции по трансплантации органов происходили в Украине. Так мы будем не только предоставлять качественные услуги нашим гражданам, но и будем мотивировать украинских специалистов оставаться в Украине”, – заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

К системе трансплантации по всей стране в этом году привлечено 20 центров.

Контекст:

В августе 2020 года тогдашний глава Минздрава Украины Максим Степанов выразил надежду, что Украина в течение трех лет получит полную трансплантационную независимость. 4 января 2021 года министр заявил, что в 2021 году в Украине проведут больше трансплантаций органов и тканей, чем в 2020-м.

1 января 2021 года в Украине начала работу Единая государственная информационная система трансплантации.

По данным Минздрава, трансплантацией органов в Украине занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Ковеле. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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