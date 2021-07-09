Ермак и Нуланд провели телефонный разговор. Обсуждали Беларусь и российские военные учения

Об этом спикер президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил на брифинге, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Андрей Ермак и Виктория Нуланд обговорили ситуацию в Беларуси. Выразили обеспокоенность тем, что происходит там сейчас. Обсудили вопросы безопасности, связанные с российскими учениями “Запад 2021” и перешли к теме Украины. Обсудили прогресс, которого достигла Украина за последние две недели. Это касается документов о Высшей квалификационной комиссии судей, Высшем совете правосудия, закон о корпоративном управлении, закон о СБУ. Понятно, что эти документы находятся на разных стадиях принятия, но они есть, и работа над ними продолжается. Собеседники затронули также ситуацию в “Нафтогазе”, – сказал Никифоров.

Он уточнил, то беседа затянулась и на момент проведения брифинга еще продолжалась.

Последний раз перед этим Нуланд и Ермак говорили по телефону 24 июня, они обсуждали детали визита Зеленского в США

Контекст:

Это первый брифинг Никифирова в должности пресс-секретаря Зеленского. Он сказал, что подобные встречи со СМИ планируют проводить регулярно, но насколько часто это будут делать, пока не известно.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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