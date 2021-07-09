 

В Сибири обнаружены образцы древнейших вирусов

09.07.2021, 21:00, Новости дня
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Древние вирусы, о которых неизвестно современной медицине, найдены на территории Якутии. По словам ученых, они все еще могут представлять серьезную угрозу для человечества.

Вирусы найдены в останках, выкопанных из древних захоронениях. Обнаружить их удалось в зубах людей, умерших более 30 тысяч лет назад. Однако специалисты утверждают, что они могли распространяться среди людей еще тысячу лет назад.

Как минимум, во время раскопок найдены следы четырех разных вирусов, сообщают члены исследовательской группы. Поскольку речь идет о регионе вечной мерзлоты, ученые опасаются, что различные болезнетворные микробы могут быть выпущены на свободу в процессе глобального потепления и таяния ледников.



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