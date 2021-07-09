Мнение: Письмо: “Подкреплял положительно”

В последнем письме автор голову ломала над причиной, почему же мужчина не делает шаги к сближению.

Страшная загадка для всех Сокровищ, потому что “я ему не нравлюсь” они не могут даже допустить, не то что представить.

И потом много загадок было: почему он ничего не хотел, почему опять пропал. Загадка на загадке.

И вот в этом письме тоже для автора загадочного много.

Обратите внимание, как Победительницы не хотят ни видеть, ни слышать обратную связь.

Беруши в ушах и повязка на глазах. Полная сенсорная депривация.

Даже если им в ухо проорать “отвяжись”, они все равно не услышат, будут сидеть и голову ломать, почему же динамика сближения слабая.

Как устроена эта корона попытайтесь описать. На основании прошлого письма и этого.

Нам это скоро пригодится.

olesya_mm

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Моей истории с А. 4 года. И очень хотелось бы получить ваш совет по поводу взаимоотношений с ним.

Познакомились на С.З. Очень быстро все закрутилось. Ему 35 было тогда, красивое лицо, большой избыточный вес, доход в 4 раза больше моего, разведен, дочь 13 лет, представитель крупной фирмы. Работа командировочная, посетил почти все города России и некоторые страны. Мне 34 было, стройная, врач, своя квартира, машина, в разводе, дочь 9 лет.

Как же красиво он ухаживал. Глаза горели, страсть безумная, даже вес не отталкивал. Помогал сам делать ремонт в комнате дочери, несмотря на свою занятость. Ездили, выбирали участки для строительства дома, который он нам хотел построить. Какое-то время жили вместе у него, пока моя дочка была на летних каникулах у бабушки.

Так мы повстречались около года и мне стало казаться, что мааало, да и дальнейших действий с его стороны не было. Жадность моя. Не хватало внимания. Доставала все возможные инструменты, которые только существуют. Он стал охладевать. Встречи реже. Постоянные разборки по телефону. Однажды сказал, что только я хочу сделать к тебе серьезный шаг, ты тут же отбиваешь руки. Еще около 2-х лет протянули в режиме страстные встречи и выяснения отношений по смс и расстались. Женщины мелькали разные в соц. сетях и моя ищейка не дремала. Кто был инициатором, сложно сказать. То я резко оборву общение, потом помиримся, то он скажет все, хватит. Мирилась зачастую первая я, он говорил, что женщина всегда сама должна делать первые шаги, если не делает- на фик не нужен.

Прошло 1.5 года тишины. Вначале очень переживала, потом пыталась брать себя в руки. Устроилась на подработки, с дочкой отвлекалась. Выходила на сайты знакомств, флиртовала, пару раз встречалась с мужчинами, но дальше ничего не заходило.

Теперь я понимаю, почему я зависла в гештальте. После изучения вашего блога, я поняла, что очень не красиво с ним вела. Постоянно что-то выясняла, требовала, ругалась. А он, как я думаю, действительно меня любил вначале. И вот на фоне этих мыслей, что я с ним пробовала только по плохому, а чтобы доброжелательно, спокойно с пониманием его сложной работы и воспитанием дочери- подростка, которую он безумно любит и заботится после развода, я не делала. Решила ему написать.

Я. : сегодня 4 года как мы познакомились.

А. : я рад, что мы встретились. Было много хорошего и удивительного.

Я: я с теплотой тебя вспоминаю и очень сожалею, что во многом не правильно с тобой себя вела.

А: теперь наверно уже поздно. Но я тоже был сильно не прав.

Я: я рада, что ты ответил, думала, что не захочешь со мной разговаривать.

А: я не питаю к тебе неприязненных чувств.

Я : прям камень с сердца.

А: секс с тобой всегда был очень восхитительный. Я до сих пор помню, как хорошо с тобой было погулять, попить поесть и потрахаться.

Я: мне тоже с тобой всегда было очень хорошо.

А: было и вправду удивительно.

Я: не хочешь увидеться?

А: не уверен, что это хорошо закончиться, ты красива и привлекательна, я свободен. По любому потрахаемся, а потом будем снова страдать.

Я: даже не знаю, что ответить. Я бы очень хотела с тобой поговорить.

Дальше он приехал через 2 часа. Разговоры до утра. Хороший секс. Говорил, что скучал, но спел мне арию, про то, что привык быть один, что теперь в 3 раза загруженней, чем было раньше и без отношений больше времени на дочку и на родителей остается. Спросил, почему я одна была, сказала, что не до чего было. Ушел утром. Говорю: мы увидимся еще. Он: да, если ты захочешь. Спустя несколько часов написал: рад что мы увиделись, прям камень с души. Я ответила, что тоже рада.

Дальше неделя почти тишины. Он написал, как раньше: доктор как вы? Ответила, нормально все. Позвоню? Тишина 3 дня. Я не стала ничего спрашивать, думаю, ну не хочет разговаривать. Потом прислал фото из командировки и как после работы катается по Неве в белые ночи. Написала: супер!

В выходной пишу:

Я : привет. Не хочешь увидеться?

А: хочу

Я: предлагай встречу)

А: вечер, лодочная станция, прогулка по реке

Вечер был потрясающий. Сначала заехал ко мне. Страсть с порога. Потом поехали к нему на дачу, говорит щас куплю шашлычка, вина вкусного и буду катать тебя на катере. Я тут достаю 2 маленькие бутылочки мартини и 2 яблочка (заранее приготовила, чтобы порадовать, это у нас вечер ранее прекрасный был, сидели на лавочке нашей, потом вспоминали долго) спрашиваю: помнишь? Он- я все помню.

Покатались по реке, идем к нему на дачу, достает караоке и начинает петь мне мою любимую песню, раньше в машине часто ее пели вместе. Попели, повалялись, повспоминали хорошие моменты и отвез меня домой.

Потом опять неделя тишины. Написала ему, как ты? Пишет- норм. Я в ответ: у меня тоже все хорошо. И тишина….

Вот и думаю: что дальше то делать? Судя по всему этому, как я понимаю, инициативы сам он не проявляет, написала сама, приглашала сама, он только положительно встречи подкреплял. Получается-позову- встретимся, нет, он сам и не хочет.

Отстать и заниматься своими делами, наверно, будет самое правильное и посмотреть, что дальше будет.

Очень хотелось бы, чтобы Вы разобрали мою ситуацию. Спасибо!