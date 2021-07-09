Мнение: Изгиб линии

Человек, получивший два компонента вакцины от COVID-19, не сможет заразить коронавирусом других людей. Такое заявление сделала главный санитарный врач Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24».

«Привитой человек вирус не распространяет. Если это какие-то исключительные случаи, может быть, но это отдельная совсем история», — сказала она.

Линия партии снова изгонулась в неприличную позу. Теперь установлено, что вакцинированный человек абсолютно безопасен для окружающих. Вирус внутри вакцинированного подписывает договор, согласно которому теперь он перестает заражать других. Ранее такой же договор вирус подписал с общественным транспортом Москвы и других городов, а также с организаторами митингов Единой России – в этих местах он абсолютно безопасен. А вот в кафе и ресторанах (или на одиночных пикетах) – категорически нет. Там он будет нападать на любого, кто не сможет предъявить ему свой QR-код. Нет кода – получи, фашист, гранату.

Если подобную ахинею распространяет главный санитарный врач, то уровень современной санэпидслужбы в России, похоже, уже глубоко в отрицательной зоне.

—