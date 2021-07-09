Мнение: Деградация школьников во Франции, угрозы хористов и антиваксеры в детском журнале

1. Пользователь Твиттера приводит шокирующие данные: за 30 лет (с 1987-го по 2017-й) средние результаты французских школьников из 6-класса по математическим тестам упали практически в полтора раза (на 30%) – с 250 до 175 баллов. Кроме того, практически полностью исчезли высокоталантливые математически одарённые дети (бугорок справа на графике распределения):

https://twitter.com/pegobry/status/1402217475413057547

Это официальные цифры Министерства образования Франции. Тесты, проводившиеся в разные годы, сравнимы по сложности (поскольку это шестой класс, то речь там идёт в основном о простейших арифметических вычислениях). Факт деградации подтверждают и международные исследования качества школьного образования, вроде PISA или TIMSS.

Впрочем, не все в комментариях по ссылке согласны с тем, что упало именно качество школьных программ, учебников или в целом образовательной системы. Вместо этого проблему видят в демографических переменах: огромное число детей во французских школах происходят из семей мигрантов с Ближнего Востока, из Северной или Тропической Африки. Понятно, что они не учатся сами и не дают учиться другим.

Ещё одно интересное мнение: французы просто перестали серьёзно относиться к образованию. В качестве доказательства приводят следующую любопытную карту – в большинстве европейских стран родители не одобряют, если их дети вступают в любовные отношения со своими учителями. Во Франции, однако, это не вызывает возражения у 90-100% опрошенных родителей:

https://twitter.com/MerfianRepublic/status/1401818156642017283

В комментариях по ссылке предполагают, что это фейк, и никакого прямого опроса на эту тему не было. Однако французы таки проголосовали на выборах за президента Эмманюэля Макрона, который известен тем, что женился на своей бывшей учительнице французского языка (с 24-летней разницей в возрасте).

2. Виктор Мараховский пишет про очередной скандал в США:

https://t.me/vmarahovsky/1939

Мужской Гейский Хор Сан-Франциско выпустил песенку под названием «Послание от гей-сообщества».

Ролик вот:

https://youtu.be/ycRGG9WUfnQ

Перевод (мой, непрофессиональный, простите за недостаточную художественность. Зато практически рифмованный подстрочник):

Вы думаете, что мы грешны,

И вы против наших прав

Для вас мы жизнью своей страшны,

Для вас позорен наш нрав.

И если повесточку нашу терпеть

И вовремя не пресечь –

То мы доберёмся до ваших детей.

Что ж!

Правда. Об этом и речь.

Мы обратим всех детей твоих

Тихо и делово,

Мы втихаря доберёмся до них –

А ты не заметишь того.

Вы можете им танцевать запрещать

И в Сан-Франциско тусить –

Предупреждать, убеждать, стращать

Дресс-код заставлять носить –

Нам всё равно: мы их обратим

И сделаем их счастливыми

И ваши дети будут расти

Толерантными и справедливыми.

И, как всегда опасался ты,

Они сменят круг общения,

Потом отправятся (на протесты)

Вызывая твоё отвращение.

Потом в интернете они найдут

Что ты укрывал ещё

(Да, информацию!) – и знаешь что?

Всё будет хорошо!

Мы обратим всех детей твоих

И этого не избежать

Поскольку дрэг-квинов любит, хихи

Твоя даже старая мать.

Мир станет добрей, мир станет добрей

Зумеры – сайта гейских знакомств голубей!

Учись любить, учись модным быть,

Судьбы, приятель, не изменить.

Мы обратим всех детей твоих,

И ненавидеть отучим их.

Мы идём за ними,

Мы идём за ними,

Мы идём за ними,

За детьми твоими.

Дети твои бороться начнут

За права остальных

А после они обращать придут

Сестёр и братьев своих.

И наконец, понемногу, любя

Твои дети примутся за тебя!

Гей-повестка набирает прыть

Гей-повестку не остановить.

Забавно, что это обещание опровергает базовый догмат ЛГБТ-активистов, согласно которому склонность к однополой любви якобы намертво прошита в генах, и потому ни вылечить содомита, ни направить натурала по скользкой дорожке невозможно.

3. Читатели указывают на антипрививочную пропаганду в детском журнале:

https://vk.com/wall-140584280_24284

В посте по ссылке журналисты пишут, что коронавирус придумали «предатели» в администрации президента (точнее, «постановили считать коронавирусом любое ОРЗ», а настоящим ковидом «болеет мало людей»), что это заговор властей, которые хотят нажиться на вакцинации, что «привитый человек всегда был, есть и будет игрушкой в руках непривитого» и так далее.

Процитирую самоописание журнала:

https://vk.com/public140584280?w=wall-140584280_2420

1. “Лучик” – это семейный журнал для детей школьного возраста и их родителей. Да, взрослым его тоже интересно читать. Это ваш общий журнал с вашим ребёнком.

2. В 2018 году журнал “Лучик” был официально признан лучшим детским журналом России (гран-при Всероссийского конкурса детских СМИ по двум независимым решениям профессионального и детского жюри).