5 причин, почему дело DOXA должно быть закрыто

Главное из ходатайства защиты, которая требует прекратить уголовное преследование студентов.



Алла Гутникова, фигурантка дела DOXA, в зале суда. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

7 июля адвокат редактора DOXA Армена Арамяна Леонид Соловьев (правозащитная организация «Агора») подал главе следственной группы по делу DOXA следователю Гагарину ходатайство с требованием прекратить уголовное дело против четырех редакторов и редакторок. Адвокат собрал все доказательства, которые подтверждают, что в их действиях отсутствует состав преступления — а мы делимся ими с вами.

В чем обвиняют редакторов и редакторок DOXA?

Армен Арамян, Алла Гутникова, Владимир Метелкин и Наталья Тышкевич. Фото из личного архива

Четверым журналистам и журналисткам DOXA предъявили обвинение в вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия, представляющие опасность для их жизни и здоровья, совершенное группой лиц посредством интернета — часть 2 статьи 151.2 УК. За это им грозит до трех лет лишения свободы. Причиной возбуждения дела стал видеоролик, выложенный на Youtube-канале DOXA в преддверии акции в поддержку Алексея Навального. Самого политика задержали по прилете в Россию еще 17 января 2021 года.

В ролике Алла Гутникова, Армен Арамян, Владимир Метелкин и Наташа Тышкевич обратились к администрации школ и вузов с призывом перестать запугивать школьников и студентов: еще до митингов DOXA узнала, что в десятках учебных заведений РФ учащимся угрожали проблемами, если они примут участие в акциях.

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Редакторы и редакторки призвали школьников и студентов не бояться отстаивать свои права и рассказали, что угрозы отчислением — незаконны. Ролик увидели в федеральном агентстве «Росмолодежь», на основе заявления которого Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Под вовлечением несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для их жизни, Уголовный кодекс подразумевает

уговоры,

предложения,

обещания,

обман,

угрозы

или иные способы.

Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков отмечает, что за все время по этой статье в РФ был осужден только 1 человек — он получил условный срок. В первом полугодии 2020 года (последняя опубликованная статистика) уголовные дела по этой статье даже не доходили до суда.

Никто из несовершеннолетних свидетелей не смотрел видеообращение DOXA

Следствие утверждает, что результатом «призывов», обнаруженных в видеоролике DOXA, было «склонение двух и более несовершеннолетних к участию в противоправных действиях». Это утверждение не смог подтвердить ни один допрошенный несовершеннолетний свидетель.

Из материалов уголовного дела

Следствие допросило 12 несовершеннолетних, которые были задержаны на митинге 23 января. Некоторые из них еще учатся в школе, некоторые — в колледжах и техникумах; в среднем на момент допроса им было по 16-17 лет. Следователи спрашивали их о мотивации для участия в митинге и о друзьях и знакомых, а еще о том, знали ли они о режиме повышенной готовности, который ввели в Москве из-за пандемии. При этом многие из них живут и были задержаны вообще в других городах, а не в Москве — но вопрос всем задавали в одной и той же формулировке.

Следователи спрашивали и об обстоятельствах задержания: многие свидетели, по их словам, оказались на месте митинга случайно и/или не участвовали в нем.

Один из допрошенных несовершеннолетних вообще заявил, что в тот день он приехал в Москву, чтобы «оказать содействие сотрудникам полиции в составе дружины»

Из материалов уголовного дела

Следователи также пытались выяснить, откуда ребята узнали об акциях 23 января. Несовершеннолетние свидетели часто говорили о «ВКонтакте» и TikTok, но никто из них не упомянул видео, опубликованное DOXA. Более того,

все они отрицают, что кто-либо в принципе предлагал им участвовать в митинге или навел на мысль об этом.

Наташа Тышкевич в суде. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

Ни одна лингвистическая экспертиза не доказала, что журнал DOXA хотел вовлечь несовершеннолетних в опасную для них деятельность

Ни лингвистические экспертизы СК, ни независимые экспертизы не подтверждают версию следователей о том, что редакторы и редакторки пытались вовлечь несовершеннолетних «в совершение действий, представляющих опасность для их жизни».

Как отмечают обе независимые экспертизы и еще две экспертизы СК, видеообращение действительно содержит призывы:

к руководству школ и вузов. «Мы обращаемся к органам власти, администрациям учебных заведений: Перестаньте запугивать студентов и школьников».

к школьникам и студентам: «Но самое главное мы хотим обратиться к студентам и школьникам: не бойтесь и не оставайтесь в стороне! Это наше законное право — выражать протест любым мирным способом».

То есть, согласно независимым экспертизам, редакторы и редакторки DOXA лишь призывали не бояться отстаивать свое мнение и защищать свои права. Выводы старших экспертов отдела фоноскопических и лингвистических исследований Судебно-экспертного центра СК Альбины Глотовой и Марины Савосиной во многом совпадают с выводами независимых экспертов, но связывают выражение протеста только с участием в «акциях в поддержку Алексея Навального».

Независимые эксперты, кандидаты филологических наук Ирина Левонтина и Елизавета Колтунова и вовсе считают, что видео не содержит в себе признаков нарушения закона, которые соответствовали ли бы статье 151.2 УК РФ, а допрошенные во время следствия экспертки СК Альбина Глотова и Марина Савосина, готовившие первое заключение, заявили, что видеоролик DOXA не вовлекает детей в действия, опасные для их жизни и здоровья. Редакторы и редакторки DOXA рассказывают об исключительно мирных формах протеста — участии в акциях, волонтерстве, студенческих инициативах. Как отмечает независимый эксперт Левонтина, форма участия в протесте школьников и студентов при этом не задается: более того, прямо говорится, что на митинги можно и не ходить.

Фрагмент выводов первой лингвистической экспертизы СК

Эксперты Следственного комитета хотя и делают вывод, что DOXA обращалась к школьникам и студентам, но нигде не отмечают их потенциальный возраст. Также нигде не сказано, что выражение гражданской позиции мирным способом может угрожать жизни и здоровью.

Армен Арамян в суде. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

Участие в акции само по себе не представляло угрозы для жизни даже во время эпидемии

В постановлении о привлечении редакторов и редакторок DOXA в качестве обвиняемых, говорится, что они призывали несовершеннолетних участвовать в массовых мероприятиях «в условиях пандемии заболевания, представляющего опасность для жизни и здоровья людей».

Доктор медицинских наук Алексей Эрлих, которого опросил адвокат редактора Армена Арамяна от «Сетевых свобод» Леонид Соловьев, заявил, что участие в январских массовых мероприятиях в Москве на открытом воздухе не несло в себе рисков для жизни при соблюдении необходимых мер предосторожности.

Обязанности соблюдать социальное дистанцирование и носить маску являются обычными мерами предосторожности, о которых редакторы и редакторки DOXA не должны были дополнительно говорить. Алексей Эрлих пояснил, что несовершеннолетние лица даже в случае заражения переносят заболевания легче и не находятся в группе риска.

Владимир Метелкин в суде. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

Не все школьники — несовершеннолетние

Аудитория DOXA состоит из людей самого разного возраста. В самом ролике нигде не упоминается, к аудитории какого возраста обращаются редакторы и редакторки. Более того, согласно официальной статистике YouTube,

в январе 2021 года (именно тогда DOXA выложила видеообращение) у канала не было просмотров от несовершеннолетних, а основная аудитория — люди в возрасте от 25 до 34 лет.

В материалах уголовного дела тоже нет объяснения того, почему следствие считает, что «призыв» был направлен именно к несовершеннолетним: только экспертка СК Глотова при допросе заявила, что «школьники, как правило, являются несовершеннолетними», не приведя никакого научного обоснования для подобных выводов.

Аудитория канала DOXA за период 1—31 января 2021 года. Доля несовершенных, как видно, ничтожна и даже не определяется внутренней статистикой Youtube

Выводы следствия о том, что школьник должен быть обязательно несовершеннолетним — не более, чем предположение, которое следственной группе не удалось доказать. Даже по данным Министерства просвещения РФ (официальный ответ министерства есть в распоряжении DOXA) как минимум 135 тысяч школьников в РФ старше 18 лет. В российских школах есть даже почти четыре тысячи 40-летних учеников и еще почти десять тысяч — 30-летних.

Психологи не нашли в видео признаков склонения к опасным для жизни поступкам

Независимую психологическую экспертизу видеоролика делал эксперт-психолог, кандидат психологических наук Сергей Давыдов. По его мнению, видео не содержит признаков устрашения, эмоционального подавления, не вызывает агрессию. Обращение редакторов и редакторок не вызывает у смотрящих его враждебности, ненависти и не разжигает конфликт.

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