“Дикий ангел”: как изменились актеры спустя 22 года

Наталия Орейро / Милагрос

Кажется, что время для Наталии остановилось. Она все так же жизнерадостна, обаятельная и практически не изменилась внешне. Правда недавно она перекрасилась в платиновую блондинку, но сделала это исключительно для новой роли. Наталия активно снимается в Аргентине и записывает альбомы. За эти годы актриса стала еще ближе к России: Орейро неплохо говорит по-русски, исправно старается приезжать в Россию, записывает песни на великом и могучем и даже подписи в Инстаграм заботливо переводит на русский. Наталья уже 20 лет счастлива в браке с музыкантом Рикардо Мольо и воспитывает 9-летнего сына Мерлина.

Этот образ Наталии стал культовым Наталия Орейро недавно перекрасилась в блондинку ради новой роли

Факундо Арана / Иво ди Карло

С дамским угодником Иво у Факундо мало общего: актер уже много лет счастлив в браке с аргентинской телеведущей Марией Сусини и воспитывает троих детей дочку Индию и сыновей-близнецов. Яко и Миро. 49-летний актер сейчас не так часто снимается, а предпочитает больше времени уделять музыке: уже много лет Факундо играет в группе «The Blue Light Orquestra» и даже приезжал с гастролями в Россию.

Факундо с женой Факундо с сыном Сегундо Сернадас / Пабло Рапалло

Исполнитель роли художника и двоюродного брата Иво так же влюбленного в Милагрос Сегундо Сернандас после успеха сериала не смог построить карьеры. У него было несколько удачных проектов, но свое истинное призвание спустя годы он нашел в политике. Сейчас Сегундо работает в муниципалитете города Тигре недалеко от Буэнос-Айреса. Весь его Инстаграм посвящен делам насущным: реконструкции церкви, вакцинации, ремонту дорог и строительству детского сада. В политической деятельности его активно поддерживает возлюбленная Софиа Браво, которая в апреле родила дочку.

Сегундо ушел в политику

Сегундо с семьей

Мариана Ариас / Андреа

Роль главной соперницы Милагрос за сердце Иво секретарши Андреа исполнила популярная аргентинская модель Мариана Ариас. Карьера актрисы у нее не сложилась, и она решила попробовать свои силы на телевидении. Уже много лет Мариана работает на местном телеканале LANacion. Мариана прекрасно выглядит, обожает моду и свою дочь Палому. Девушка очень похожа на свою мать и пробует себя в роли модели.

Мариана Ариас Мариана с дочерью ПаломойВиктория Онетто / Лина

Легкомысленная служанка Лина, которая обожала бабочек и всюду носила разноцветные заколки с ними никого не оставила равнодушным. После успеха сериала Виктория продолжила сниматься и играть в театре. Свою популярность в Аргентине она подогревала фотосессиями для мужских журналов. Впрочем, эротические съемки для нее уже в прошлом сейчас она примерная жена, мать и успешный политик. На днях Виктория получила должность заместителя министра культурной политики провинции Бэунос-Айрес. Эта не первая должность такого уровня для Онетто, она уже занимала пост министра культуры муниципалитета Авельянеда. При этом она продолжает сниматься, является продюсером и имеет степень магистра в области управления.

Виктория Онетто

Диего Рамос / Серхио Коста

Вот уж кому годы пошли на пользу, так это актеру Диего Рамосу. Из скоромного и благородного адвоката Серхио он превратился в настоящего мачо. Диего снимается в кино, ведет передачу про ремонт и служит в театре. Одна из его последних работ на сцене – спектакль с говорящим названием SEX уже успешно идет два года. Он никогда не был женат и не имеет детей. «Я не готов посвящать свою жизнь другому человеку» – говорит 49-летний Рамос в своих интервью. В прошлом году актер выложил в Инстаграм фото с другом и собаками после этого в прессе появлялась информация о его гомосексуальности, но Диего все отрицает.

Диего Рамосу 48 лет промо спектакля SEX с его участием