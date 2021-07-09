Мнение: Жена заболела ковидом

Твою мать! Просто нет слов. Любимая спутница жизни все-таки где-то подцепила модную болезнь, тесты ПЦР не дадут соврать (хотя, конечно, дадут – знаем мы эти тесты, которые, как мы знаем, на самом деле неизвестно что показывают). Но есть, к сожалению, и другие признаки: уже больше недели (!) у нее температура болтается от 37,5 до 38,5, общая жуткая слабость, постоянный насморк, а главное – неотвязный, мучительный сухой кашель, который «не откашливается».

И не она одна! Заболели одновременно все – и ее старики, мои теща с тестем. Причем симптомы почти такие же у всех троих, просто заболевали все в разное время. Первым, похоже, сдался инфекции тесть-полковник, он чувствовал себя больным еще 29 июня. Потом «сдалась» теща, а в начале июля слегла и моя супруга…

Причем это явно еще не конец – все трое продолжают болеть, и никакого особого улучшения не видно. Только температура отступит на день – ан уже на следующий день опять 38. Хорошо, моя веселая голубка еще находит в себе силы шутить:

– Зато, – говорит она, периодически закашливаясь на полминуты, – мы, как видишь, переносим в легкой форме!

Я вижу. Больше недели мучения, скачущая температура, никакого просвета – конечно, это «легкая форма»! Сейчас ведь все границы раздвинулись до беспредела. Теперь полагается считать, что если человек от простуды не умер – значит, у него легкая форма. А какая ж еще?!

Главный прикол в том, что все это семейство (кроме, естественно, меня)… вакцинировались, и именно чертовым «Спутником»! Жена работает в Москве замдиректора школы – а в московской системе «образования» давно уже полный ковидный террор, в ДепОбре шаг влево, шаг вправо считается побег, педработникам избежать вакцинации практически невозможно. Супруга сдалась и позволила вколоть себе обе дозы «Спутника» еще в феврале, кажется, 04 и 25-го.

У нее даже куар-код есть! Выдали без разговоров, как “вакцинированной”. Она любит все эти электронные штучки, поэтому обзавелась. То есть, по идее, она б могла сейчас пойти поужинать в любой московский ресторан прямо в зал, и ее были бы обязаны безропотно пропустить – если бы, конечно, не ужасная слабость и отсутствие аппетита.

Ну а тесть с тещей тоже привились под ее чутким руководством. Причем еще позже – первая доза в марте, вторая в апреле. Причины тоже понятны: обоим за 70, оба гипертоники, у тестя к тому ж диабет, в общем, «группа риска». Вот жена и решила поберечь родителей по принципу «береженого бог бережет»…

Ну вот он и «уберег». Супругу, стало быть, накрыло примерно через 4 месяца после прививки. С тестем и того смешней – и 3 месяцев не прошло. Каково? Причем – все ведь в «мировых трендах». Писали же, и не раз, все эти апостолы прививания, обращаясь ко всем пополанам – вы, дескать, не расслабляйтесь, действия прививки хватит на 3-6 месяцев. Так что, получается, не обманывали.

Хотя я убей не понимаю: что это за прививка такая, которая обеспечивает «иммунитет» на 3 месяца? Как-то больше похоже на издевательство, нет?

И, с другой стороны, поражает синхронность заражения и схожесть симптоматики. Невольно закрадываются мысли: а может, это как раз и есть «работа Спутника» – обеспечение такой вот «синхронизации»?! Замечу, что ДО прививания, за целый год, мои родственники ковидом не болели, как-то бог миловал. А тут привились – и здравствуй, ковид.

В общем, выходит так, что теперь во всем бедовом семействе один я – и не прививался, и не болел ковидом (во всяком случае, официально). И антител у меня тоже (как говорят знатоки) нет. Сдал недавно за казенный счет (за свой бы не стал) анализ «на антитела» – у меня странная цифра «674». Что она означает – не знаю, но говорят, мало.

Супругу только жалко до слез. Да и всех жалко. Не прививались бы – глядишь, были бы здоровы.