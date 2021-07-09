Российское общество «Знание» проведет конкурс лекторов по всей стране

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль выступил перед участниками Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» и рассказал о планах работы до конца 2021 года. В числе проектов есть новый конкурс «Лига лекторов».

Древаль провел панельную дискуссию на тему «Новое Знание в работе с новым поколением», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Для того, чтобы охватить молодежную аудиторию России, необходимо постоянно расширять круг авторитетных, вдохновляющих спикеров. Поэтому мы решили сделать конкурс для выявления лекторов по всей стране с крутыми призами для них. Общество «Знание» предоставит самым авторитетным кандидатам возможности обучения, доступ к новой аудитории, помощь в цифровизации контента, а также продвижения на федеральном уровне», – поделился он.

Вместе с конкурсом будут запущены и другие проекты. Например, уже в сентябре Общество планирует дать старт премии «Знание».

«Мы хотим ежегодно награждать самых крутых лекторов, компании, вузы, школы – тех, кто внес наибольший вклад в просветительскую деятельность», – сказал Древаль.

Согласно результатам представленного им исследования, две трети старшеклассников и студентов в возрасте от 16 до 25 лет тратят на самообразование до восьми часов в неделю и смотрят образовательный контент даже во время отдыха.

Почти 40% участников исследования волнует тема работы и карьеры, чуть менее популярна психология и вопросы ментального здоровья. Наиболее удобный формат для самообразования – ролики в интернете: его предпочитает более 60% молодых людей. На втором месте – книги и тексты, этот формат также выбирают около 60% студентов и старшеклассников. Среди образовательных офлайн-форматов лидируют публичные лекции от 40 до 80 минут (около 50%), в формате онлайн предпочтение отдается обучающим приложениям и веб-ресурсам (чуть менее 60%).

Напомним, форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия – страна возможностей», образовательный партнер – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».