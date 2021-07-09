 

Почему индийский вариант дельта такой заразный? Ученые нашли ответ

09.07.2021, 20:10, Разное
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В мае 2021 года в городе Гуанчжоу был зафиксирован рост заболеваемости COVID-19 среди населения, и генетический анализ показал, что все случаи заражения связаны с вариантом дельта. Сразу после выявления вспышки все заболевшие и люди, контактировавшие с ними, были помещены в изоляцию, что помогло избежать масштабной эпидемии. Эпидемиологи из Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун отобрали образцы слюны 62 заболевших и сравнили их с образцами 63 пациентов, заразившихся во время первой волны COVID-19 в январе прошлого года.

Исследование показало, что репликация нового варианта в верхних дыхательных путях происходит значительно быстрее по сравнению с исходным штаммом. Вирусная нагрузка в образцах зараженных дельтой пациентов была примерно в 1000 раз выше по сравнению с инфицированными в начале пандемии. Это значит, что люди, инфицированные новым вариантом, могут распространять аэрозоли с повышенной концентрацией вирусных частиц.

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Также авторы исследования выяснили, что передача вируса от человека к человеку происходит на более раннем этапе по сравнению с исходным вариантом. Кроме того, инкубационный период сократился — если при исходном варианте SARS-CoV-2 симптомы проявлялись в среднем в течение шести дней, то дельта «созревает» менее четырех дней.

«Однако критические параметры до начала заболевания остаются неуловимыми, в том числе, когда вирус может быть обнаружен у человека после контакта и насколько он заразен», — сообщили авторы исследования, отметив, что более 50% случаев передачи вируса в Гуанчжоу произошли в тот момент, когда у пациентов не было никаких симптомов заболевания.

Авторы исследования подчеркнули, что сейчас как особенно важно соблюдение карантина в течение 14 дней после контакта с человеком с подтвержденным COVID-19 и своевременная вакцинация.



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