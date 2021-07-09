 

Украинским военнослужащим повысят пенсии – Шмыгаль

09.07.2021, 20:08, Новости дня
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По его словам, с 1 июля установлена ежемесячная доплата в размере 2 тыс. грн для почти 400 тыс. военнослужащих-пенсионеров. Минимальная пенсия военных составит 3854 грн.

“Предусматривается повышение выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность. Более 40 тыс. человек получат повышение почти на 700 грн”, – подчеркнул премьер.

Он отметил, что в 2017 году при внесении изменений в закон об индексации денежных доходов населения вопрос индексации пенсий военных не был урегулирован. Вследствие этого новоназначенные пенсии и пенсии, назначенные до 2018 года, отличаются почти вдвое. Правительство решило урегулировать эту ситуацию.

Контекст:

По данным Пенсионного фонда на 1 апреля 2021 года, всего в Украине более 11,05 млн пенсионеров. Средний размер пенсий по возрасту составлял 3725 грн.

В Украине с 1 июля повысится пенсия для более чем 5 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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