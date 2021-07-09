 

Новый спикер Зеленского говорит, что раньше “бегло пересекался” с президентом

09.07.2021, 20:08, Новости дня
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Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов о работе в Кривом Роге, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

“Я работал в Кривом Роге буквально несколько месяцев, не могу сказать, сколько. Это была вынужденная… летняя практика, назовем это так. Я не сотрудничал с Владимиром Зеленским, но тем не менее, в Кривом Роге я с ним пересекался, потому что, когда я еще учился в школе, это были местные звезды. Сначала это была команда [КВН] “Запорожье–Кривой Рог–Транзит”, потом это была команда “95 квартал” и несколько раз я ездил в группе поддержки: знаете, люди, которые в зале поддерживают команду, как и на спортивных соревнованиях. Я ездил с командой – уже не помню, это был “Запорожье–Кривой Рог–Транзит” или  “95 квартал”. Мы так бегло с Владимиром Зеленским пересекались”, – сказал Никифоров. 

Он заверил, что Зеленский “точно не помнит” его. 

“И никакой связи с тех пор я с ним не имел”, – добавил спикер президента. 

В Кривом Роге Никифоров работал в 2006–2007 годах на местном канале “Рудана”, сообщает  “Детектор медиа”. Потом Никифоров был корреспондентом “UA:Перший” (в 2007–2011 годах), семь лет работал в украинской службе международного канала Euronews и жил во Франции. С 2018 года он был ведущим на канале “Украина 24”. 

Никифоров имеет диплом Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Ему 34 года.

Контекст:

Должность пресс-секретаря Зеленского с июня 2019 года занимала Юлия Мендель. 30 апреля 2021 года ряд украинских СМИ сообщили, что она написала заявление об уходе с поста пресс-секретаря президента Украины. В тот же день советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил информацию об увольнении Мендель. Он заявил, что она будет временно исполнять обязанности пресс-секретаря президента – пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.

9 июля президент подписал указы об увольнении Мендель и назначении Никифорова. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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