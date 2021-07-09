 

ООН предупредила о риске возникновения более смертоносных мутаций коронавируса

09.07.2021, 20:08, Новости дня
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Неравномерность распределения вакцин от коронавируса в мире представляет опасность, поскольку вирус “подвергается мутациям, он может становиться более заразным и даже более смертоносным”, полагает Гутерриш.

“Обязательства предоставить дозы вакцин и средства приветствуются, но этого недостаточно. Нам нужно минимум 11 млрд доз для вакцинации 70% населения мира, чтобы прекратить эту пандемию”, – подчеркнул генсек ООН. 

Он уверен что миру нужен единый план производства вакцин, чтобы “как минимум удвоить объем” и обеспечить справедливое распределение через механизм COVAX.

Для выполнения такого плана Гутерриш призвал сформировать целевую группу по чрезвычайным ситуациям. В нее должны войти представители стран, которые выпускают или могут выпускать вакцины, Всемирная организация здравоохранения, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), а также международные финансовые учреждения, способные взаимодействовать с фармацевтическими компаниями и производителями.

“Группа G20 лучше всех сможет возглавить подготовку и реализацию такого плана. Прямо сейчас важно поддержать план инвестиций на $50 млрд, которым будет управлять Международный валютный фонд”, – сказал Гутерриш.

Контекст:

В ВОЗ считают, что ситуация с COVID-19 в мире стабилизировалась на “очень высоком уровне”. Снижение числа новых случаев инфицирования на 13% зафиксировано в Северной и Южной Америке, но на других континентах наблюдается увеличение. В Европе за последнюю неделю, по данным ВОЗ, заболеваемость выросла почти на 28%.

Согласно данным на официальном сайте ВОЗ, по состоянию на 9 июля в мире подтвердили почти 185,3 млн случаев коронавирусной инфекции, из них с летальным исходом – более 4 млн. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, COVID-19 заболели почти 186 млн человек. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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