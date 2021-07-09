Зеленский везет Меркель аргументы, подтверждающие, что “Северный поток – 2” вредит Европе – спикер президента

“11 июля президент летит в Германию. Владимир Зеленский встретится с канцлером Ангелой Меркель и федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Говорить будут об усилении роли Германии в нормандском формате и установлении мира на Донбассе. Владимир Зеленский, конечно же, отметит важность остановки строительства газопровода “Северный поток – 2″. Он везет аргументы, которые должны убедить в том, что этот газопровод вредит как Украине, так и европейским странам”, – сказал он.

Также, по словам Никифорова, среди тем, которые будут обсуждать – энергетическая безопасность, деоккупация Крыма.

“Конечно, мы ожидаем, что Германия будет представлена на высоком уровне на [саммите] Крымской платформы”, – добавил спикер президента.

В правительстве Германии сообщали, что Меркель примет Зеленского 12 июля, встреча пройдет в формате ужина.

Контекст:

Зеленский говорил 7 июля, что во время визита в Берлин планирует обсудить с Меркель строительство газопровода “Северный поток – 2”. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал “принципиальный разговор” Зеленского с Меркель по “Северному потоку – 2”.

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году. Путин 4 июня сообщил о завершении работ по прокладке труб первой нитки “Северного потока – 2”.

Стоимость проекта “Северный поток – 2” – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений” введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

18 мая Axios написал, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил.

Сенаторы-республиканцы 20 мая подали в Конгресс США законопроект, который предлагает ввести санкции против всех организаций, участвующих в строительстве газопровода.

21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве “Северного потока – 2”. В РФ это назвали “бегом с препятствиями по карусели”.

Агентство Bloomberg сообщало 25 июня, что США и Германия договариваются, как укрепить энергетическую инфраструктуру Украины и компенсировать транзитные сборы после запуска газопровода “Северный поток – 2”.

Зеленский говорил, что считает “Северный поток – 2” оружием России и в качестве компенсаций за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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