 

Ученые подсчитали, сколько людей умирает из-за глобального потепления

09.07.2021, 20:06, Новости дня
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Группа исследователей из университета в Мельбурне вместе со своими китайскими коллегами решили установить, насколько серьезно процесс глобального потепления угрожает человечеству. Исходя из выводов, сделанных в результате проведенной работы, уже сейчас прямыми жертвами изменения климата на Земле ежегодно становятся несколько миллионов человек.

И это только начала, говорят ученые. В дальнейшем значительно больше людей будет гибнуть из-за повышения глобальной температуры.

В частности, ученым удалось точно установить, что в период с 2000 до 2019 год около 9% людей преждевременно скончались только потому, что не сумели пережить плохих погодных условий. Как правило, речь идет о жаркой погоде и обезвоживании. Однако не стоит забывать о таких природных катаклизмах, как ураганы, наводнения и пр., говорят ученые. Все они также являются следствием глобального потепления.



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